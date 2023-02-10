Suriyeli bebeği binlerce kişi evlat edinmek istiyor

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin Afrin ilçesine bağlı Cinderes beldesinde enkaz altından doğan Aya bebeği, binlerce kişi evlat edinmek istiyor.



Eye bebek, Suriye'nin kuzeyinde depremden en çok etkilenen Cinderes beldesinde dünyaya gözlerini enkaz altında açtı. Depremden sonraki ilk saatlerde enkaz altında doğan Suriyeli bebek, beldede arama kurtarma faaliyetleri yürüten Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerince 5 saat çalışmanın ardından enkazdan kurtarıldı.



Anne ve babası ile 3 kardeşini depremde kaybeden bebeğin ailesinden kimse kalmadı.



AİLESİNDEN KİMSE KALMADI



Enkazdan çıkarıldığında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralı olan bebek, Afrin'deki Ceyhan hastanesinde tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri, enkaz altında ölen annesiyle göbek bağı kesilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Hastane çalışanları kimsesiz kalan bebeğe "mucize" anlamına gelen Aya adını verdi.



BBC'nin aktardığı habere göre, Hastane Müdürü Dr. Attiah Khalid , dünyanın dört bir yanından Aya'yı evlat edinmek isteyenlerin telefonlarını aldığını belirtti.





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