Suriyeli 14 yaşındaki okçu İbrahim, Türkiye için ter dökmek istiyor

Suriye'deki iç savaştan kaçarak ailesiyle Türkiye'ye sığınan 14 yaşındaki okçuluk sporcusu İbrahim Sraj Eldin Hamoudeh, hayallerini ay-yıldızlı formayla gerçekleştirmek istiyor.



Halep'te, 5 sene önce savaş uçaklarının saldırısında babasını kaybeden İbrahim, annesi ve 4 kardeşiyle Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığındı.



İbrahim, burada Yetim Vakfı Reyhanlı Eğitim Köyü'ne giderek hem eğitim-öğretimini sürdürdü hem de okçuluk sporuyla tanıştı.



Eğitim Köyü'nde 9. sınıf öğrencisi olan genç, okçuluğu da Yetim Vakfı Reyhanlı Eğitim Köyü Gençlik Spor Kulübü sporcusu olarak yapmaya başladı.



İbrahim Sraj, haftada 2 gün okçuluk antrenörü Abdulhalik Turan eşliğinde antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor.



- Hayallerini Türkiye'de gerçekleştirmek istiyor



Suriyeli İbrahim, AA muhabirine, Türkiye'de olmaktan dolayı mutlu olduğunu ve okçuluk sporunu çok sevdiğini söyledi.



Kendisini geliştirmek adına yaklaşık 3 yıldır çalışmalarına devam ettiğini anlatan genç sporcu, antrenörü sayesinde yeteneğini fark edildiğini belirtti.



İbrahim, hedefinin ulusal ve uluslararası müsabakalarda Türkiye'de adına ter dökmek olduğunu aktararak, şöyle konuştu:



"Haftanın belirli günlerinde eğitmenimizle çalışmalar yapıyoruz. Ben bireysel olarak da çalışmalarımı sürdürüyorum. Okçuluk sporunu çok seviyor ve ilerletmek istiyorum. 5 metreden başladığım atışlarımda 30 metre ile 60 metre arasında değişen hedeflere başarılı atışlar yapıyorum. Atış hedeflerini ilerleterek 90 ile 100 metre arasında ve daha fazlasında başarılı atışlar elde etmek istiyorum. Türkiye'yi çok seviyorum, burada hayallerimi gerçekleştirmek ve ay-yıldızlı formayla Türkiye adına Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak istiyorum."



- "Sporcularımız, Suriye'deki iç savaşta yetim kalan çocuklarımız"



Antrenör Abdulhalik Turan da kulüplerindeki Suriyeli yetim öğrencilere olimpik ve geleneksel okçuluk eğitimleri verdiklerini dile getirdi.



Yetim Vakfı Reyhanlı Eğitim Köyü Gençlik Spor Kulübü bünyesinde 47 sporcu bulunduğunu ifade eden Turan, "Burada geleneksel ve olimpik okçuluğa katkı için yoğun gayret gösteriyoruz. Bünyemizdeki sporcularımız Suriye'deki iç savaşta yetim kalan çocuklarımızdır. Onları okçuluk sporuyla hem psikolojik olarak destekliyor hem de hayata hazırlıyoruz." dedi.



İbrahim'in yetenekli olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti:



"Kulübümüze geldikten sonra okçuluk alanında oldukça yetenekli olduğunu fark ettik ve bireysel olarak da kendisiyle yakından ilgilenmeye başladık. Kısa sürede atışlarında ilerleme kaydetti. Sporcumuzun atış hedefleri 90 ile 100 metre ve daha fazlasını yapmak var. İnşallah kendisini milli takımda da görmek bizlere nasip olur ve bizler de onunla gurur duyarız."



