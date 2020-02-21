Süren: 'Nihai hedef Mayıs'ta şampiyonluktur'

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren, Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamada bulundu.Fenerbahçe ile 390 kez karşılaştıklarını aktaran kulübün unutulmaz başkanlarından Faruk Süren, "Nihai hedef mayısta şampiyon olmaktır. Çok güzel bir Galatasaray bekliyorum. Sakatlığı bulunan futbolcularımız var ama neticede sahaya 11 aslan çıkacak. Futbolcularımız mücadele ederek en iyi neticeyi alacaktır." diye konuştu.