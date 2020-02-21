Süren: 'Nihai hedef Mayıs'ta şampiyonluktur'

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren, Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamada bulundu.
"NİHAİ HEDEF MAYISTIR"
Fenerbahçe ile 390 kez karşılaştıklarını aktaran kulübün unutulmaz başkanlarından Faruk Süren, "Çok önemli bir maç. İki takım arasında 390 derbi yapıldı. Bu da onlardan biri olacak. Şampiyonluk için önemli bir derbi. Bizim 4 puanlık bir avantajımız var. Ona göre oynayacağız. 20 maçtır yenemememize bakmamak lazım. Nihai hedef mayısta şampiyon olmaktır. Çok güzel bir Galatasaray bekliyorum. Sakatlığı bulunan futbolcularımız var ama neticede sahaya 11 aslan çıkacak. Futbolcularımız mücadele ederek en iyi neticeyi alacaktır." diye konuştu.
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"NİHAİ HEDEF MAYISTIR"
Fenerbahçe ile 390 kez karşılaştıklarını aktaran kulübün unutulmaz başkanlarından Faruk Süren, "Çok önemli bir maç. İki takım arasında 390 derbi yapıldı. Bu da onlardan biri olacak. Şampiyonluk için önemli bir derbi. Bizim 4 puanlık bir avantajımız var. Ona göre oynayacağız. 20 maçtır yenemememize bakmamak lazım. Nihai hedef mayısta şampiyon olmaktır. Çok güzel bir Galatasaray bekliyorum. Sakatlığı bulunan futbolcularımız var ama neticede sahaya 11 aslan çıkacak. Futbolcularımız mücadele ederek en iyi neticeyi alacaktır." diye konuştu.
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