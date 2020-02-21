Süren: "Nihai hedef Mayıs'ta şampiyonluktur"

Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray'da sarı-kırmızılı camia, takımlarının Kadıköy'den iyi bir sonuçla dönmesini bekliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Süren: 'Nihai hedef Mayıs'ta şampiyonluktur'
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21 Şubat 2020 12:33
Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Faruk Süren, Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamada bulundu.

"NİHAİ HEDEF MAYISTIR"

Fenerbahçe ile 390 kez karşılaştıklarını aktaran kulübün unutulmaz başkanlarından Faruk Süren, "Çok önemli bir maç. İki takım arasında 390 derbi yapıldı. Bu da onlardan biri olacak. Şampiyonluk için önemli bir derbi. Bizim 4 puanlık bir avantajımız var. Ona göre oynayacağız. 20 maçtır yenemememize bakmamak lazım. Nihai hedef mayısta şampiyon olmaktır. Çok güzel bir Galatasaray bekliyorum. Sakatlığı bulunan futbolcularımız var ama neticede sahaya 11 aslan çıkacak. Futbolcularımız mücadele ederek en iyi neticeyi alacaktır." diye konuştu.

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