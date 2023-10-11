Sürat patenci İlyas Karadağ, Çekya'da altın madalya kazandı

Çekya'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Danubia Serisi 1 yarışmasında milli sporcu İlyas Karadağ, altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sürat patenci İlyas Karadağ, Çekya'da altın madalya kazandı
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11 Ekim 2023 15:21
Çekya'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni (Short track) Danubia Serisi 1 yarışmasında milli sporcu İlyas Karadağ, altın madalya elde etti.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunun açıklamasına göre, Benatky nad Jizerou kasabasında gerçekleştirilen yarışmada gençler D kategorisinde mücadele eden İlyas Karadağ, 1000 metre mesafesinde altın madalya kazandı. İlyas, tüm mesafelerin toplamında elde ettiği ikincilikle gümüş madalyanın da sahibi oldu.

Ayrıca karışık takım bayrak yarışında Derya Karadağ ile İlyas Karadağ, ikinci olarak gümüş madalya aldı.

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