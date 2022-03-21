Superclasico'nun galibi Boca Juniors oldu

Arjantin Ligi'nde Boca Juniors, deplasmanda River Plate'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Superclasico'nun galibi Boca Juniors oldu
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21 Mart 2022 03:53
Arjantin'in dünyaca ünlü dervisi Superclasico'da River Plate ile Boca Juniors karşı karşıya geldi.

Buenos Aires'in ünlü El Monumental Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Boca Juniors deplasmanda 1-0 kazanmayı başardı.

Karşılaşmada oyunun hakimi olan River Plate'in üstün oyununa rağmen Boca, Sebastian Villa Cano'nun 54. dakikada attığı golle sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla River Plate A Grubu'nda 3. sıraya gerilerken Boca Juniors ise B Grubu'nda 14 puana yükselerek 2. sıraya yükseldi.

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