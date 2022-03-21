Arjantin'in dünyaca ünlü dervisi Superclasico'da River Plate ile Boca Juniors karşı karşıya geldi.
Buenos Aires'in ünlü El Monumental Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Boca Juniors deplasmanda 1-0 kazanmayı başardı.
Karşılaşmada oyunun hakimi olan River Plate'in üstün oyununa rağmen Boca, Sebastian Villa Cano'nun 54. dakikada attığı golle sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla River Plate A Grubu'nda 3. sıraya gerilerken Boca Juniors ise B Grubu'nda 14 puana yükselerek 2. sıraya yükseldi.
Buenos Aires'in ünlü El Monumental Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Boca Juniors deplasmanda 1-0 kazanmayı başardı.
Karşılaşmada oyunun hakimi olan River Plate'in üstün oyununa rağmen Boca, Sebastian Villa Cano'nun 54. dakikada attığı golle sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrılmayı başardı.
Bu sonuçla River Plate A Grubu'nda 3. sıraya gerilerken Boca Juniors ise B Grubu'nda 14 puana yükselerek 2. sıraya yükseldi.