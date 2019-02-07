Süper Lig'in yerli puan durumunda lider Bursaspor

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İşte Süper Lig'de yerli oyuncuların gollerine göre oluşturulan puan durumu

TAKIM MAÇ GALİBİYET BERABERLİK MAĞLUBİYET PUAN Bursaspor 20 10 9 1 39 Beşiktaş 20 8 11 1 35 Göztepe 20 6 11 3 29 Trabzonspor 20 6 11 3 29 Antalyaspor 20 6 8 6 26 Y. Malatyaspor 20 4 14 2 26 M. Başakşehir 20 3 16 1 25 DG Sivasspor 20 4 12 4 24 Galatasaray 20 4 12 4 24 Konyaspor 20 2 17 1 23 Akhisarspor 20 3 13 4 22 BB. Erzurumspor 20 5 7 8 22 Ankaragücü 20 4 10 6 22 Kayserispor 20 3 11 6 20 Fenerbahçe 20 1 15 4 18 Alanyaspor 20 2 12 6 18 Kasımpaşa 20 3 9 8 18 Ç. Rizespor 20 0 14 6 14

EN ÇOK YERLİYE ŞANS VEREN BURSASPOR

4 BÜYÜKLER İLK 8'E GİREMEDİ...

İşte Süper Lig'de yerli oyuncuları en çok kullanan 5 takım (%)

Bursaspor %59,2 BB. Eruzurmspor %49,1 Akhisarspor %46,5 Antalyaspor %45,5 Ankaragücü %44,5

SON SIRA GALATASARAY'IN...

Yabancı kuralının yeniden tartışılmaya başlandığı günlerde,'intakımların sıralaması dikkatlerden kaçmadı.Yerli oyuncuların attığı gollere göre oluşturulan puan durumunda, normal sezonun lideriise kendine 7. sırada yer buldu.Dört büyüklerdenbu tabloada ikinci,dördüncü,dokuzuncu,ise 15. sırada yer aldı.Yabancı tartışmalarının yeniden gündeme geldiği bugünlerde,'de yerli ve yabancı oyuncuların aldığı süreler de oldukça dikkat çekti. Bu alanda ligin en dikkat çeken takımı iseoldu.'in geride kalan 20 haftalık periyodunda yerli oyuncularına yabancı oyunculardan daha fazla şans veren tek takım Bursaspor oldu. Sezona teknik direktörlüğe Samet Aybaba'yı getirerek başlayan Bursaspor, yerli oyuncu oynatma oranında ligin zirvesine çıktı. Bursaspor, gençlere verdiği önemle dikkat çeken Samet Aybaba yönetiminde ilk 20 hafta da toplam sürenin %59.2'sini yerli oyunculara, %40.8'ini de yabancı oyunculara vererek ligin en fazla yerli oyunculara süre veren ekibi oldu.Listede Bursa temsilcisini %49.1 yerli %50.9 yabancı futbolculara forma veren BB Erzurumspor takip etti. Listenin 3. sırasındaysa ligin dibinde bulunan Akhisarspor %46.5 yerli %53.5 yabancı oyuncu oynatma oranlarıyla yer aldı.4 Büyükler arasında yerli oyunculara en fazla şans veren ekip Trabzonspor oldu. Listenin 9. sırasında kendisine yer bulan Bordo-Mavililer, yerli oyunculara toplam sürenin %38.5'ini yerli futbolculara, 61.5'iniyse yabancı futbolcular verdi.Ligde zor günler geçiren Fenerbahçe, yerli oyunculara %36.9 yabancı oyuncularaysa %63.1 süre vererek listede 11. basamakta kendine yer buldu. Bu sezon performansıyla taraftarına hayal kırıklığı yaşatan br başka ekip olan Beşiktaş, takıdaki yerli oyunculara toplam sürenin sadece %33'ünü yabancılaraysa %67'sini vererek 18 takımlı listenin 15. sırasında yer aldı.Süper Lig'in 20. haftasını en yakın rakibinin 8 puan önünde lider olarak kapatan Başakşehir, yerli oyuncularına toplam süreden %35.1 yabancı oyuncularınaysa %64.9'luk süre vererek, listede 13. oldu.Listenin son sırasındaysa açık ara farkla Galatasaray yer aldı. Süper Lig'in 2. srasında yer alan Sarı Kırmızılılar, toplam sürenin sadece %22.7'sini yerli oyunculara ayırırken, %77.3'ünü yabancı oyuncularına ayırdı.