Süper Lig'in yerli puan durumunda lider Bursaspor

ARAŞTIRMA - Yabancı kuralının yeniden tartışılmaya başlandığı günlerde, Spor Toto Süper Lig'in 'Yerli puan durumunda' takımların sıralaması dikkatlerden kaçmadı.
Süper Lig'in en çok yerli oyuncu oynatan ekiplerinden Bursaspor, 'Yerli puan durumu' sıralamasında ilk basamakta kendine yer buldu. Yerli oyuncuların attığı gollere göre oluşturulan puan durumunda Bursaspor 39 puanla zirvede yer aldı.
Yerli oyuncuların attığı gollere göre oluşturulan puan durumunda, normal sezonun lideri Medipol Başakşehir ise kendine 7. sırada yer buldu.
Dört büyüklerden Beşiktaş bu tabloada ikinci, Trabzonspor dördüncü, Galatasaray dokuzuncu, Fenerbahçe ise 15. sırada yer aldı.
İşte Süper Lig'de yerli oyuncuların gollerine göre oluşturulan puan durumu
EN ÇOK YERLİYE ŞANS VEREN BURSASPOR
Yabancı tartışmalarının yeniden gündeme geldiği bugünlerde, Spor Toto Süper Lig'de yerli ve yabancı oyuncuların aldığı süreler de oldukça dikkat çekti. Bu alanda ligin en dikkat çeken takımı ise Bursaspor oldu.
Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 20 haftalık periyodunda yerli oyuncularına yabancı oyunculardan daha fazla şans veren tek takım Bursaspor oldu. Sezona teknik direktörlüğe Samet Aybaba'yı getirerek başlayan Bursaspor, yerli oyuncu oynatma oranında ligin zirvesine çıktı. Bursaspor, gençlere verdiği önemle dikkat çeken Samet Aybaba yönetiminde ilk 20 hafta da toplam sürenin %59.2'sini yerli oyunculara, %40.8'ini de yabancı oyunculara vererek ligin en fazla yerli oyunculara süre veren ekibi oldu.
Listede Bursa temsilcisini %49.1 yerli %50.9 yabancı futbolculara forma veren BB Erzurumspor takip etti. Listenin 3. sırasındaysa ligin dibinde bulunan Akhisarspor %46.5 yerli %53.5 yabancı oyuncu oynatma oranlarıyla yer aldı.
4 BÜYÜKLER İLK 8'E GİREMEDİ...
4 Büyükler arasında yerli oyunculara en fazla şans veren ekip Trabzonspor oldu. Listenin 9. sırasında kendisine yer bulan Bordo-Mavililer, yerli oyunculara toplam sürenin %38.5'ini yerli futbolculara, 61.5'iniyse yabancı futbolcular verdi.
Ligde zor günler geçiren Fenerbahçe, yerli oyunculara %36.9 yabancı oyuncularaysa %63.1 süre vererek listede 11. basamakta kendine yer buldu. Bu sezon performansıyla taraftarına hayal kırıklığı yaşatan br başka ekip olan Beşiktaş, takıdaki yerli oyunculara toplam sürenin sadece %33'ünü yabancılaraysa %67'sini vererek 18 takımlı listenin 15. sırasında yer aldı.
İşte Süper Lig'de yerli oyuncuları en çok kullanan 5 takım (%)
SON SIRA GALATASARAY'IN...
Süper Lig'in 20. haftasını en yakın rakibinin 8 puan önünde lider olarak kapatan Başakşehir, yerli oyuncularına toplam süreden %35.1 yabancı oyuncularınaysa %64.9'luk süre vererek, listede 13. oldu.
Listenin son sırasındaysa açık ara farkla Galatasaray yer aldı. Süper Lig'in 2. srasında yer alan Sarı Kırmızılılar, toplam sürenin sadece %22.7'sini yerli oyunculara ayırırken, %77.3'ünü yabancı oyuncularına ayırdı.
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Süper Lig'in en çok yerli oyuncu oynatan ekiplerinden Bursaspor, 'Yerli puan durumu' sıralamasında ilk basamakta kendine yer buldu. Yerli oyuncuların attığı gollere göre oluşturulan puan durumunda Bursaspor 39 puanla zirvede yer aldı.
Yerli oyuncuların attığı gollere göre oluşturulan puan durumunda, normal sezonun lideri Medipol Başakşehir ise kendine 7. sırada yer buldu.
Dört büyüklerden Beşiktaş bu tabloada ikinci, Trabzonspor dördüncü, Galatasaray dokuzuncu, Fenerbahçe ise 15. sırada yer aldı.
İşte Süper Lig'de yerli oyuncuların gollerine göre oluşturulan puan durumu
|TAKIM
|MAÇ
|GALİBİYET
|BERABERLİK
|MAĞLUBİYET
|PUAN
|Bursaspor
|20
|10
|9
|1
|39
|Beşiktaş
|20
|8
|11
|1
|35
|Göztepe
|20
|6
|11
|3
|29
|Trabzonspor
|20
|6
|11
|3
|29
|Antalyaspor
|20
|6
|8
|6
|26
|Y. Malatyaspor
|20
|4
|14
|2
|26
|M. Başakşehir
|20
|3
|16
|1
|25
|DG Sivasspor
|20
|4
|12
|4
|24
|Galatasaray
|20
|4
|12
|4
|24
|Konyaspor
|20
|2
|17
|1
|23
|Akhisarspor
|20
|3
|13
|4
|22
|BB. Erzurumspor
|20
|5
|7
|8
|22
|Ankaragücü
|20
|4
|10
|6
|22
|Kayserispor
|20
|3
|11
|6
|20
|Fenerbahçe
|20
|1
|15
|4
|18
|Alanyaspor
|20
|2
|12
|6
|18
|Kasımpaşa
|20
|3
|9
|8
|18
|Ç. Rizespor
|20
|0
|14
|6
|14
EN ÇOK YERLİYE ŞANS VEREN BURSASPOR
Yabancı tartışmalarının yeniden gündeme geldiği bugünlerde, Spor Toto Süper Lig'de yerli ve yabancı oyuncuların aldığı süreler de oldukça dikkat çekti. Bu alanda ligin en dikkat çeken takımı ise Bursaspor oldu.
Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 20 haftalık periyodunda yerli oyuncularına yabancı oyunculardan daha fazla şans veren tek takım Bursaspor oldu. Sezona teknik direktörlüğe Samet Aybaba'yı getirerek başlayan Bursaspor, yerli oyuncu oynatma oranında ligin zirvesine çıktı. Bursaspor, gençlere verdiği önemle dikkat çeken Samet Aybaba yönetiminde ilk 20 hafta da toplam sürenin %59.2'sini yerli oyunculara, %40.8'ini de yabancı oyunculara vererek ligin en fazla yerli oyunculara süre veren ekibi oldu.
Listede Bursa temsilcisini %49.1 yerli %50.9 yabancı futbolculara forma veren BB Erzurumspor takip etti. Listenin 3. sırasındaysa ligin dibinde bulunan Akhisarspor %46.5 yerli %53.5 yabancı oyuncu oynatma oranlarıyla yer aldı.
4 BÜYÜKLER İLK 8'E GİREMEDİ...
4 Büyükler arasında yerli oyunculara en fazla şans veren ekip Trabzonspor oldu. Listenin 9. sırasında kendisine yer bulan Bordo-Mavililer, yerli oyunculara toplam sürenin %38.5'ini yerli futbolculara, 61.5'iniyse yabancı futbolcular verdi.
Ligde zor günler geçiren Fenerbahçe, yerli oyunculara %36.9 yabancı oyuncularaysa %63.1 süre vererek listede 11. basamakta kendine yer buldu. Bu sezon performansıyla taraftarına hayal kırıklığı yaşatan br başka ekip olan Beşiktaş, takıdaki yerli oyunculara toplam sürenin sadece %33'ünü yabancılaraysa %67'sini vererek 18 takımlı listenin 15. sırasında yer aldı.
İşte Süper Lig'de yerli oyuncuları en çok kullanan 5 takım (%)
|Bursaspor
|%59,2
|BB. Eruzurmspor
|%49,1
|Akhisarspor
|%46,5
|Antalyaspor
|%45,5
|Ankaragücü
|%44,5
SON SIRA GALATASARAY'IN...
Süper Lig'in 20. haftasını en yakın rakibinin 8 puan önünde lider olarak kapatan Başakşehir, yerli oyuncularına toplam süreden %35.1 yabancı oyuncularınaysa %64.9'luk süre vererek, listede 13. oldu.
Listenin son sırasındaysa açık ara farkla Galatasaray yer aldı. Süper Lig'in 2. srasında yer alan Sarı Kırmızılılar, toplam sürenin sadece %22.7'sini yerli oyunculara ayırırken, %77.3'ünü yabancı oyuncularına ayırdı.
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