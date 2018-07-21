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Süper Lig'in yenileri yenişemedi!

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek iki takımın maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Ankaragücü 2-2 berabere kaldı.

Kaynak: AA
Süper Lig'in yenileri yenişemedi!
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21 Temmuz 2018 22:06
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hazırlık maçında MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldı.

Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni transferi Özer Hurmacı'nın 32. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

MKE Ankaragücü, karşılaşmanın 36. dakikasında kullanılan serbest vuruşta Alihan Kubalas'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Ataklarını sıklaştırarak Osman Şahin'in 43. dakikadaki golüyle 2-1 öne geçen Erzurumspor, ilk yarıyı da bu skorla üstün tamamladı.

İkinci yarısı karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada MKE Ankaragücü, 84. dakikada Erdem Özgenç'in attığı golle 2-2 eşitliği sağladı.

Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.

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