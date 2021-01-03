❌12' Mensah (P)

⚽89' N'Koudou (P)

⚽90+6' Hasic



Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti ve liderliğe yerleşti.



🔥Beşiktaş, 2009'dan sonra ilk kez Süper Lig'de üst üste 4 maçı gol yemeden kazandı. pic.twitter.com/kpWN0DOy0n



— Sporx (@sporx) January 3, 2021

SERGEN YALÇIN'DAN 3 FARKLI İSME GÖREV

SAMET AYBABA'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

HÜCUM HATTI, GÜVEN VE LARIN'E EMANET

18'LİK DOĞAN, PENALTIDA GEÇİT VERMEDİ

N'KOUDOU'YA KADEMELİ SAVUNMA

BEŞİKTAŞ, TEMPOYU YÜKSELTEMEDİ

BEŞİKTAŞ YÜKLENDİ, KAYSERİSPOR ÇEKİLDİ

KİLİDİ PENALTIDAN N'KOUDOU AÇTI

Beşiktaş, 81 hafta sonra Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu. 📈 pic.twitter.com/h6Lbv3B5Pv



— Sporx (@sporx) January 3, 2021

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı.Beşiktaş'ta Bernard Mensah, 12. dakikadaki penaltı vuruşunu Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar kurtarmayı başardı.89. dakikada Beşiktaş, bir kez daha penaltı kazandı. Fırat Aydınus, N'Sakala'ya yapılan müdahalenin ardından VAR hakemi Cüneyt Çakır'dan gelen uyarı üzerine monitörden izlemeye gitti. Aydınus, monitörde izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. 89. dakikada topun başına gelen Georges-Kevin N'Koudou topu ağlara göndermeyi başardı.Ajdin Hasic, 90+6'da kontratak sonucu maçın skorunu belirleyen golü atmayı başardı.Kayserispor'da Miguel Lopes, maç bittikten sonra kırmızı kart gördü.Bu sonuçla beraber Beşiktaş'ın galibiyet serisi 4 maça çıktı ve 31 puanla tam 81 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu. Kayserispor ise üst üste 4. kez kaybetti ve 10 puanda kaldı.Beşiktaş, bir sonraki lig maçını 6 Ocak Çarşamba günü evinde Çaykur Rizespor'a karşı oynayacak. Kayserispor ise aynı gün Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendikleri mücadelede sahaya sürdüğü 11'de 1'i zorunlu 3 değişikliğe gitti. Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'ın yerine Josef de Souza, Rıdvan Yılmaz'ın yerine N'Sakala, Necip Uysal'ın yerine ise Larin 11'de yer aldı.Annesinin cenazesine katılmak için ülkesinde bulunan Vincent Aboubakar da kadroda yer almadı.Yalçın, Hes Kablo Kayserispor karşısında takımını Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Josef de Souza, Mensah, N'Koudou, Güven Yalçın, Larin 11'iyle sahaya sürdü.Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, son oynadıkları lig maçına göre ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Geçen hafta oynanan Gençlerbirliği maçında ilk 11'de yer alan İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Manzala ve Emre Demir'in yerine Doğan Alemdar, Kolovetsios, Lopes, Lennon görev yaptı. Sarı-kırmızılı ekip Beşiktaş karşısına Doğan Alemdar, Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Ackah, Campanharo, Lennon, Henrique, Kanga 11'i ile çıktıGeçtiğimiz hafta 11'de şans bulan ve bir de gol atan Güven Yalçın bu maçta da Sergen Yalçın tarafından sahaya ilk 11'de çıktı.Sivasspor maçında yedek soyunan ve oyuna girdikten sonra gol kaydeden Larin'e, Yalçın 11'de şans tanıdı.Beşiktaş, mücadeleye oyunu ve topu kontrol ederek başladı. Kısa paslarla rakip yarı sahaya yerleşerek başlayan Beşiktaş, forveti Wilfried Kanga dışında tüm hatlarıyla sahasına çekilen Kayserispor karşısında tempoyu yükseltme konusunda sorun yaşadı.N'Koudou üstünden kanatları kullanmaya başlayan Beşiktaş, bunun meyvesini 9. dakikada aldı. Miguel Lopes'in, Georges-Kevin N'Koudou'ya ceza alanı içinde yaşanan ikili mücadele sırasında yaptığı kontrolsüz müdahale nedeniyle hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.Kazanılan penaltı vuruşunda topun başına Bernard Mensah geçti. Ganalı oyuncunun vuruşunda Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar, meşin yuvarlağı sol köşeden çelmeyi başardı.Beşiktaş, penaltı vuruşu sonrasında da oyunu kontrol ederek gol aramaya devam etti. Kayserispor'un kalabalık savunmasına karşı Beşiktaş, N'Koudou'nun hızını kullanarak avantaj saramaya çalıştı. Ancak, Kayserispor savunması da N'Koudou'ya karşı kademeli bir savunma anlayışı uygulamaya başladı.Kayserispor'un zaman zaman denediği kontratak fırsatlarını Vida ve Welinton ile başlamadan bitiren Beşiktaş, ceza sahası dışından çekilen şutlarda da aradığı golü bulamadı.Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.Beşiktaş, ikinci yarıya yine daha üstün başlayan taraf oldu. Kayserispor ise ikinci yarıda Kanga'nın yanına Lennon, Campanharo ve Pedro Henrique'yi daha fazla yanaştırarak hücum etmeye başladı.Beşiktaş'ın kontrolünde geçen ilk 15 dakikalık bölümün ardından Sergen Yalçın, oyuna ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Güven Yalçın yerine Ajdin Hasic oyuna dahil oldu.Siyah beyazlılar, ikinci yarıda daha fazla ceza sahası dışından şut denemeye başladı ancak bu şutlarda çerçeveyi bulma açısından sorun yaşadı. Beşiktaş oyunu kontrol etmeyi sürdürüp yüzde 70'in üzerinde topla oynama oranı yakalasa da kapalı Kayserispor savunmasına karşı tempoyu yükseltemedi.Sergen Yalçın, 73'te oyuan ikinci müdahalesini yaptı ve Mensah'ın yerine Necip'i oyuna sürdü. Necip, Atiba'nın savunma önündeki görevini devralırken Kanadalı oyuncu ise daha fazla forvet arkasında görev almay başladı. Kayserispor'da ise Henrique yerine Manzala oyuna girdi. Sağ açık oyuncusu olan Manzala, daha çok bek gibi oynamaya başladı.Beşiktaş son bölümde sık sık kanat ortalarıyla gol aradı. Ancak, Kayserispor stoperleri Sapunaru ve Kolovetsios bu pozisyonlarda Larin'e geçit vermedi. Son bölümde Atiba yerine Oğuzhan Özyakup da oyuna dahil oldu.Beşiktaş büyük baskısı sonrası 89. dakikada bir penaltı daha kazandı. Miguel Lopes'in, Fabrice N'Sakala'ya ceza alanı içinde yaşanan ikili mücadele sırasında yaptığı kontrolsüz müdahale nedeniyle hakem Fırat Aydınus VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.5. dakikada rakiplerini çalımlayarak ilerleyen Atiba'nın sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Doğan Alemdar topu kornere çelmeyi başardı.9. dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren N'Koudou, Lopes'in müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Fırat Aydınus bu pozisyonda penaltı kararı verdi.12. dakikada Beşiktaş penaltıdan yararlanamadı. Kazanılan penaltıyı kullanmak için topun başına Mensah geldi. Mensah'ın vuruşunda kaleci Doğan Alemdar, sağına uzanarak topu kornere çelmeyi başardı.33. dakikada Kayserispor atağında Lennon ile kısa paslar yaparak ceza sahasına giren Lopes, uygun pozisyonda kaleye gönderdiği şutta top Welinton'a çarpttı.76. dakikada N'Koudou'nun sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ön direğe koşu yapan Josef de Souza topu kafasıyla aşırdı. Arka direkte uygun pozisyonda Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.84. dakikada Larin'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren N'Sakala, Sapunaru'nun müdahelesiyle yerde kaldı. Oyunu devam ettiren maçın hakemi Fırat Aydınus VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmetti.90+4 dakikada N'Koudou'nun ortasında ceza sahası içerisinde rakiplerinin arasından iyi yükselen Ajdin Hasic'in kafa şutunda top az farkla auta gitti.90+6 dakikada Kayserispor'un kazandığı serbest vuruşu kullanan Denis Alibec'in sert şutunda kaleci sağına giden topu son anda kornere çelmeyi başardı.: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Süleyman ÖzayDoğan Alemdar, Lopes, Kolovetsios, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic Dk. 90+ Emre demir), Ackah, Campanharo (Dk.90+1 İlhan parlak), Lennon, Henrique (DK. 77 Manzala), Kanga (Dk. 82 Denis Alibec)Ersin Destanoğlu, Rosier , Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba (Dk. 82 Oğuzhan Özyakup), Josef de Souza, Mensah (DK. 73 Necip Uysal), N'Koudou, Güven Yalçın (Dk. 63 Ajdin Hasic), LarinDk.89 N'Koudou (penaltıdan) Dk. 90+7 Ajdin Hasic (Beşiktaş)Lopes (maç bitimi) (Hes Kablo Kayserispor)Dk. 41 Welinton (Beşiktaş), Dk. 62 Kvrzic, (Hes Kablo Kayserispor)