Süper Lig'in son haftasını ne kadar hatırlıyorsun?

Süper Lig'in son haftasında neler olduğunu hatırlıyor musun? O zaman bu test tam senlik...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Süper Lig'in son haftasını ne kadar hatırlıyorsun?
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11 Haziran 2020 23:17
Süper Lig'in aşığıyım aynı zamanda da uzmanıyım diyen arkadaşlar, tam size göre bir testimiz var. 12 Haziran'da başlayacak Süper Lig için "HATIRLA" konseptiyle testlerimize başlıyoruz. Bakalım son olarak 16 Mart tarihinde oynanan Süper Lig'i ne kadar hatırlıyorsun? Çok kolay değil :)

 


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