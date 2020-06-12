Süper Lig'in kaderini belirleyecek 10 yıldız

Galatasaray'ın son 10 yılda kazandığı tüm şampiyonluklarda başroldeki 3 isimden biri olmayı başaran Muslera, yine sarı-kırmızılıların en önemli kozlarından olacak. 20 golle Süper Lig'in en az gol yiyen ismi olan Uruguaylı oyuncunun sorumluluğu, Marcao'nun da sakatlığı ile birlikte daha da arttı.



EDIN VISCA



Başakşehir ile yıllardır şampiyonluk yarışı veren Edin Visca, geçen sezon son düzlükte kaybettikleri kupanın ardından bu sezon kazanmak istiyor. Bosnalı yıldız, bu sezon 8 gol ve 12 asistlik performansıyla ne kadar istekli olduğunu da gösterdi. Başakşehir şampiyon olacaksa, Visca yüzde 100 ile sahada olmalı.



RADAMEL FALCAO



Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, ara öncesinde oynadığı 5 maçta 4 gol ve 1 asist, 8 maçta ise 8 gol ve 1 asistlik performansla "kendine geldi". Kariyerindeki şampiyonluklara bir yenisini katmak isteyen tecrübeli futbolcunun bu formunu devam ettirmesi, Galatasaray açısından da oldukça kritik olacak.



ALEXANDER SÖRLOTH



Bu sezon Süper Lig'i sallayan Sörloth, Trabzonspor'un hasretini çektiği şampiyonluğa taşımak için elinden geleni yapıyor. Koronavirüs arasında bir sakatlık geçiren Norveçli golcünün en iyi performansıyla geri dönmesi kritik. Bordo-mavililerin en büyük gol ayağı, 19 golle krallığın da zirvesinde.



MERT HAKAN YANDAŞ



Sivasspor'da bu sezon parlayan Mert Hakan Yandaş, teknik özelliklerinin yanında takımı mental olarak da yukarıya çeken isimlerden. Sezon sonunda Galatasaray'a gideceği konuşulan 25 yaşındaki futbolcunun bu iddialardan ne kadar etkilenip etkilenmediği, Sivasspor'un zirve yarışındaki durumunu da ortaya koyacak.



BURAK YILMAZ



Ara öncesinde 8 maçta 6 gol ve 1 asistlik performansıyla "eski günlere dönüş" sinyalleri veren Burak Yılmaz, Sergen Yalçın ile yükselen Beşiktaş'ın en önemli gol ayağı olacak. Şampiyonluk yarışından uzaklaşsa da Avrupa Kupaları için mücadeleye devam eden siyah-beyazlılar, tecrübeli golcünün üst düzey performansıyla daha iyi noktalara gelebilir.



VEDAT MURIQI



Sezonun 2. yarısında hayal kırıklığı yaşayan ve hiç beklemediği bir şekilde koronavirüs arasına 7. sırada giren Fenerbahçe'de kalan bölümde yeni bir mücadele, yeni denemeler yapılacak. Genç oyuncuların da çok şans bulacağı bu süreçte Fenerbahçe'nin gol umudu Muriqi'nin de performansı kritik bir rol oynayacak. Sakatlığı da olduğu söylenen Kosovalı golcü, bu sezon Süper Lig'de 13 kez ağları sarstı.



PAPISS CISSE



Süper Lig'de göze hoş gelen futbol oynayan takımlardan biri olarak öne çıkan ve üst sıraları zorlayan Alanyaspor'da, sistemin en önemli parçası Papiss Cisse. Bitiriciliği ile takımın hücum yükünü sırtlayan 35 yaşındaki golcü, zirvedeki birçok takımla karşılaşmaları da olacağından "kaderi" belirleyecek isimlerden olacak. Cisse, bu sezon 24 maçta 16 kez ağları sarstı.



GERSON RODRIGUES



Devre arasında takımı baştan aşağıya değiştiren Ankaragücü'nde 2. yarıda öne çıkan isimlerden biri Gerson Rodrigues oldu. Hızlı ve dinamik bir oyun tarzı olan Lüksemburglu oyuncu, Ankara ekibinin hücum gücünü ciddi anlamda etkiledi. Ankaragücü ligde kalmak istiyorsa, Rodrigues'in 7 maçtaki 3 gol ve 2 asistlik performansının da üzerine çıkması gerekiyor.



BERNARD MENSAH



Süper Lig'de bir yandan şampiyonluk yarışı devam ederken, kalan 8 haftada kümede kalma açısından da çok kritik bir dönem yaşanacak. Ara öncesinde 4 maçta aldığı 7 puanla yukarıya doğru hamle yapan Kayserispor'da en önemli isim de Bernard Mensah olacak. Adı İstanbul büyükleriyle transfer dedikodularına da karışan 25 yaşındaki futbolcu, Kayserispor'un 28 golünün 11'ine doğrudan katkı sağladı.

Gelin önümüzdeki 8 haftadaki performansı ile sezonun kaderini belirleyecek 8 oyuncuya bakalım...FERNANDO MUSLERA