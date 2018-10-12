Süper Lig'in en flaş transferi Yasin Öztekin!

Milli takımı bekliyor

Transfer döneminde birçok takımı peşine takan Yasin Öztekin, Galatasaray'la sözleşmesi sona erdikten sonra Bursa'yla anlaşmak üzereyken tercihini son anda Göztepe'den yana kullanmıştı.31 yaşındaki futbolcu geride kalan 8 haftada skora sağladığı katkıyla Süper Lig'e yazın transfer olan oyuncular arasında takıma en çok fayda sağlayan oyuncu oldu.8 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergileyen Yasin, son Kasımpaşa maçında da attığı jeneriklik golle gündeme gelmişti.Başkan Mehmet Sepil'in takıma kazandırmak için yoğun çaba sarf ettiği Yasin'in bu performansıyla milli takıma çağrılmaması da tepki çekmişti. İzmir ekibinin patronu, Yasin için, "Milli takıma nasıl alınmıyor. Ondan iyi performans gösteren oyuncu mu var" sözlerini kullanmıştı.