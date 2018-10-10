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Süper Lig'in en flaş transferi Yasin Öztekin!

Galatasaray'la biten sözleşmesi yenilenmeyince Göztepe'nin yolunu tutan Yasin Öztekin, ligin en flaş transferi oldu. 8 maça 5 gol, 2 asist sığdıran başarılı oyuncu Göztepe'yi adeta sırtladı.

Süper Lig'in en flaş transferi Yasin Öztekin!
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10 Ekim 2018 04:57
Transfer döneminde birçok takımı peşine takan Yasin Öztekin, Galatasaray'la sözleşmesi sona erdikten sonra Bursa'yla anlaşmak üzereyken tercihini son anda Göztepe'den yana kullanmıştı.

31 yaşındaki futbolcu geride kalan 8 haftada skora sağladığı katkıyla Süper Lig'e yazın transfer olan oyuncular arasında takıma en çok fayda sağlayan oyuncu oldu.

8 maçta 5 gol, 2 asistlik performans sergileyen Yasin, son Kasımpaşa maçında da attığı jeneriklik golle gündeme gelmişti.

Milli takımı bekliyor

Başkan Mehmet Sepil'in takıma kazandırmak için yoğun çaba sarf ettiği Yasin'in bu performansıyla milli takıma çağrılmaması da tepki çekmişti. İzmir ekibinin patronu, Yasin için, "Milli takıma nasıl alınmıyor. Ondan iyi performans gösteren oyuncu mu var" sözlerini kullanmıştı.

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