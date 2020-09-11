Süper Lig'in en fazla puan toplayan 6. takımı: Gençlerbirliği!

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda yer alacak Gençlerbirliği, lig tarihinde mücadele eden 72 kulüp arasında en fazla puan toplayan 6. takım konumunda bulunuyor.



Süper Lig'de yeni sezonu 13 Eylül Pazar günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor maçıyla açacak kırmızı-siyahlılar, 48. kez Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde yer alacak.



Başkent temsilcisi, Süper Lig'de bugüne dek 1570 maça çıktı. Gençlerbirliği, bu karşılaşmalarda 1869 puan topladı. Kırmızı-siyahlılar ligde, Fenerbahçe (3546), Galatasaray (3516), Beşiktaş (3433), Trabzonspor (2512) ve Bursaspor'dan (1997) sonra en fazla puan alan takım oldu.



Gençlerbirliği ayrıca lig tarihinde attığı 1982 golle "dört büyüklerden" sonra rakip fileleri en fazla havalandıran takım oldu.



Kırmızı-siyahlılar, 62 yıllık lig tarihinde Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, MKE Ankaragücü ve Bursaspor'dan sonra en fazla yer alan 6. ekip olarak da dikkati çekiyor.



Sadece 3 kez düştü



Gençlerbirliği, 47 kez yer aldığı Süper Lig'den sadece 3 kez küme düşme üzüntüsü yaşadı.



Kırmızı-siyahlılar, 1969-1970, 1987-1988 ve 2017-2018 sezonlarında Süper Lig'den düştü.



Gençlerbirliği'nin "en"leri



Kuruluş yılı: 1923



Renkleri: Kırmızı-siyah



Kulüp başkanı: Murat Cavcav



Teknik direktör: Mert Nobre



Stadı: Eryaman (20 bin 560)



Sezon: 48. sezonu



En iyi derecesi: 3. (2 kez)



En kötü derecesi: 3 kez küme düştü



En farklı skorlu galibiyeti: 8-1 (Şekerhilal), 7-0 (Adana Demirspor)



En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Trabzonspor ve Galatasaray)



En gollü maçı: 4-5 (Trabzonspor, Malatyaspor), 3-6 (Samsunspor), 2-7 (MKE Ankaragücü), 6-3 (Antalyaspor), 7-2 (Adanaspor, Samsunspor)



"Güzel günleri taraftarımızla birlikte yaşayacağız"



Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezondan beklentilerini dile getirdi.



Sezona Antalya'da iyi bir başlangıç yapmak istediklerini aktaran Cavcav, şunları kaydetti:



"Yeni sezona yeni umutlar ve yeni beklentiler ile başlıyoruz. Gençlerbirliği bu ligin köklü takımlarından. Süper Lig tarihinin en çok puan toplayan 6. takımı olmamız da bunun göstergesidir. İnanıyorum ki bu tabloya değerli yeni puanlar ekleyerek sezonda başarılı sonuçlar elde edeceğiz ve güzel günleri taraftarımızla birlikte yaşayacağız. İyi başlayalım iyi bitirelim istiyoruz. Bunun da inanarak, mücadele ederek, konsantre olarak en önemlisi de hep çalışarak olacağının farkındayız. Bu bilinçle hareket edeceğiz. Her şeyin başı sağlık, bütün takımlarımız için sağlıklı bir sezon diliyorum."



