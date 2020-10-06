Süper Lig'in en değerlisi Medipol Başakşehir

Birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre 2020-2021 sezonunda Süper Lig'in en pahalı kadrosu son şampiyon Medipol Başakşehir'de.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Süper Lig'in en değerlisi Medipol Başakşehir
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06 Ekim 2020 15:36
Birinci transfer ve tescil döneminin sona ermesinin ardından Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda mücadele edecek 21 takım arasında en pahalı ekip Medipol Başakşehir olurken, en değerli oyuncular sıralamasının zirvesinde de Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır yer aldı.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Süper Lig'de yer alan takımların kadro değeri sıralamasında, geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, 88,95 milyon avro kadro değeriyle ilk sırada kendine yer buldu.

Turuncu-lacivertli takımın ardından, 81,95 milyon avro kadro değeriyle Trabzonspor ikinci sırada, 77,60 milyon avroyla Fenerbahçe üçüncü, 76,60 milyon avroyla Beşiktaş dördüncü ve 70,13 milyon avroyla değeriyle Galatasaray beşinci sıraya yerleşti.

Ligin piyasa değeri en düşük ekibi ise 12,75 milyon avro takım değeriyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak gösterildi.

Süper Lig'de yer alan 21 takımın toplam kadro değeri ise 732,63 avro olarak belirtildi.

Süper Lig ekiplerinin değerleri

Transfermarkt'ın değerlendirmesine göre, Süper Lig'de mücadele edecek 21 takımın kadro değerleri şöyle:

 Sıra Takım   Değeri (milyon avro)
 Medipol Başakşehir  88,95 
 2  Trabzonspor  81,95 
 3  Fenerbahçe  77,60 
 4  Beşiktaş  76,60 
 5  Galatasaray  70,13 
 6  Çaykur Rizespor  32,70 
 7  Demir Grup Sivasspor  32,28 
 8  Aytemiz Alanyaspor  25,28 
 9  Yeni Malatyaspor  24,48 
 10  Kasımpaşa  23,53 
 11  İttifak Holding Konyaspor  21,15 
 12  Fatih Karagümrük  21,03  
 13  Gaziantep FK  20,58  
 14  MKE Ankaragücü  19,55 
 15  Hes Kablo Kayserispor  18,95 
 16  Fraport TAV Antalyaspor  18,83  
 17  Göztepe  18,83 
 18  Yukatel Denizlispor  16,98 
 19  Atakaş Hatayspor  16,13 
  20  Gençlerbirliği  14,40  
  21  BB Erzurumspor  12,75 
En değerli oyuncu listesi

Transfermarkt'ın değerlendirmesinde, Süper Lig'de bu sezon forma giyecek oyuncular arasında en değerli isim, 16 milyon avroyla Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır oldu.

Ligin piyasa değeri en yüksek futbolcusu olarak gösterilen Uğurcan Çakır'ı, 13 milyon avro değerle takım arkadaşı Abdülkadir Ömür takip etti.

Süper Lig'de ter dökecek en değerli 10 oyuncu listesinde Medipol Başakşehir'den 4, Trabzonspor ve Fenerbahçe'den ikişer, Galatasaray ve Beşiktaş'tan da birer isim yer aldı.

En değerli 10 futbolcu

Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig'de piyasa değeri en yüksek 10 oyuncu şöyle:

 Oyuncu  Takım  Değeri (milyon avro)
 Uğurcan Çakır  Trabzonspor  16
 Abdülkadir Ömür  Trabzonspor  13
 Edin Visca  Medipol Başakşehir  12,5
 İrfan Can Kahveci  Medipol Başakşehir  10
 Mbwana Samatta  Fenerbahçe   9,5
 Giuliano   Medipol Başakşehir   9
 Adem Ljajic  Beşiktaş   8
 Marcelo Saracchi  Galatasaray   8
 Atalay Bayındır  Fenerbahçe   8
 Nacer Chadli  Medipol Başakşehir   8 


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