Süper Lig'in başlama tarihi için yeni ihtimal

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, geçen hafta yapılan toplantının ardından liglerin başlama tarihininin 12-13-14-15 Haziran olabileceğini açıklamıştı.son yapılan değerlendirmede ise şartlar oluşursa liglerin başlangıcının 5 Haziran Cuma gününe çekilmesi konusunda hemfikir olunduğu öğrenildi.Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir de kulübün Twitter hesabında yaptığı "Haziranın ilk haftasında ligin başlayabileceğine dair bir söylem var" ifadeleriyle bu tarihe dikkat çekti.Akşam Gazetesi'nde ise şu haber yer aldı;Belçika, Hollanda ve Fransa koronavirüs nedeniyle ligleri iptal etti. Bu flaş kararlar sonrası gözler tamamen Süper Lig'in durumuna çevrildi. Kulüpler Birliği, geçtiğimiz günlerde yaptığı toplantı sonrası ligleri 12 Haziran'da başlatmayı hedeflediklerini açıklamıştı. TFF yönetimi ise yeni bir plan belirledi. TFF, ligleri şartların el vermesi durumunda 5 Haziran'da seyircisiz oynatmayı düşünüyor. Hafta içerisinde de maçlar oynanacak. Statlarda ise mümkün olduğunca az sayıda personel çalışacak.Takımlar bu durumda mayıs ayı içerisinde çalışmalara başlayacak. Son karar Bilim Kurulu ile yapılacak toplantı sonrası verilecek. Bu kritik toplantının mayıs ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. TFF, ligleri şartların oluşması durumunda 5 Haziran'da seyircisiz oynatmayı planlıyor. Hafta içerisinde de karşılaşmalar yapılacak.