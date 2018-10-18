Süper Lig'in 9 haftasında görev alacak hakemler belli oldu

Milli aranın ardından yeniden devam edecek olan Spor Toto Süper Lig, 9. hafta maçları ile başlıyor.4 büyüklerin maçlarını yönetecek hakemler de belli oldu.19 Ekim Cuma günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray Bursaspor karşılaşmasının hakemi Ali Palabıyık olacak.20 Ekim Cumartesi günü oynanacak Sivasspor Fenerbahçe karşılaşmasında ise Halis Özkahya görev alacak.9. haftanın en önemli maçlarından biri de İzmir'de oyananacak. Göztepe ve Beşiktaş'ın kozlarını paylaşacağı mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.22 Ekim Pazartesi günü ise Trabzonspor, evinde Erzurumspor'u ağırlayacak. Mücadelede Bülent Yıldırım düdük çalacak.