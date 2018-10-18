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Süper Lig'in 9. haftası başlıyor!

Milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilen Spor Toto Süper Lig'de 9. haftanın ilk maçında 19 Ekim Cuma günü Galatasaray ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
Süper Lig'in 9. haftası başlıyor!
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18 Ekim 2018 10:15
Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta heyecanı 19 Ekim Cuma günü lider Galatasaray ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

Milli maçlar nedeniyle 1 hafta ara verilen Süper Lig'de 9. haftanın ilk maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de Bursaspor'u konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

19 Ekim Cuma günü:

20.00 Galatasaray-Bursaspor (Türk Telekom)

20 Ekim Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Akhisarspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)

21 Ekim Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 MKE Ankaragücü-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı)

19.00 Göztepe-Beşiktaş (Bornova)

22 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)

 

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