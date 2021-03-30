Süper Lig'in 5 ekibi, milli arayı Antalya'da geçirdi

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, milli maçlar nedeniyle verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'in 5 ekibi, milli arayı Antalya'da geçirdi
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30 Mart 2021 15:01
Süper Lig'in 5 ekibi, milli maçlar nedeniyle verilen arada Antalya'da kamp yaptı.

Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kamp tercihi, Belek Turizm Merkezi oldu.

Antalya kampında bir de hazırlık maçı oynayan Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasındaki karşılaşmayı, Karadeniz ekibi 1-0 kazandı.



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