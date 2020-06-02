Süper Lig'in aşığıyım aynı zamanda da uzmanıyım diyen arkadaşlar, tam size göre bir testimiz var. Süper Lig'in son haftasında neler olduğunu bilebilecek misin? Zor ama imkansız değil....
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Süper Lig'i ne kadar hatırlıyorsun?
Süper Lig'in son haftasında neler olduğunu hatırlıyor musun? O zaman bu test tam senlik...
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02 Haziran 2020 23:15
- 23:38 Önder Özen, Süper Lig'deki forvetleri yorumladı
- 23:15 Süper Lig'i ne kadar hatırlıyorsun?
- 22:17 Macaristan'da George Floyd'u anan futbolcuya ceza!
- 22:12 Lyon, Ekambi'yi bonservisiyle kadrosuna kattı
- 22:11 Beşiktaş kaleyi ona emanet ediyor!
- 22:07 Milano, Malcolm Delaney'yi transfer etti!
- 21:40 NBA efsanesi Wes Unseld hayatını kaybetti
- 21:09 Kenan Karaman: "Değişik bir virüse yakalandım"
- 20:45 Kaan Ayhan'dan G.Saray sözleri: "Ben de görüyorum, şartlara bağlı"
- 20:32 Nuri Şahin sezonu kapattı!
- 20:02 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs için yeni açıklama
- 19:21 Tugay Kerimoğlu: "Hakan Çalhanoğlu listenin ilk sırasındaydı"
- 18:58 Galatasaray, forvet Lyle Taylor için devreye girdi
- 18:38 "2003'te Beşiktaş'a transfer olacaktım"
- 18:07 Wizards efsanesi Wes Unseld, 74 yaşında vefat etti
- 18:03 Jerami Grant, Denver'da kalmayı düşünmüyor
- 17:55 OKC'nin sahibi Bennett, 30 takım için de güvenli bir yol arıyor
- 17:47 Şenol Güneş'ten teşekkür mesajı
- 17:45 McCollum ve Mitchell, Tatum'ın "max" dedikodusuyla ilgili şaka yaptılar
- 17:10 Grant Napear, "Tüm Hayatlar Önemlidir" dediği için özür diledi
- 17:04 Irkçılık ve ayrımcılıkla mücadeleyle geçen bir hayat: Muhammed Ali
- 16:48 Ewing'in, New York Knicks'teki tek pişmanlığı!
- 16:19 Barcelona için koronavirüs iddiası; "7 kişi pozitifti"
- 16:16 Galatasaray'ın Adolfo Gaich teklifini duyurdular
- 16:06 Paul: "Lob City döneminde en büyük eksikliğimiz, şanstı"
- 15:51 Knicks çalışanları ve oyuncuları, James Dolan'a öfkeli!
- 15:44 Curry, Lillard'a destek verdi: "Dediğini anlayabiliyorum"
- 15:01 Formula 1'de ilk 8 yarışın takvimi belli oldu
- 14:58 Medipol Başakşehir'de Kovid-19 testleri negatif çıktı
- 14:56 "NBA, 22 takımlı plana doğru ilerliyor" iddiası!
- 14:54 Southampton'da teknik direktör Hasenhüttl'ın sözleşmesi uzatıldı
- 14:50 Ali Güneş Osmanlıspor için umutlu: "İyi işler yapacağız"
- 14:42 Edirne Belediye Başkanı: "Kırkpınar'ı şu an için iptal etme gibi bir düşüncemiz yok"
- 14:41 J.R., Jordan - LeBron kıyaslamaları için: "Bir aslanla kaplanı kıyaslayamazsınız"
- 14:28 Chelsea'den George Floyd paylaşımı
- 14:26 Liverpool, şampiyonluktan sonra hız kesmeyecek
- 14:24 Kamu çalışanları için idari izne esas olacak hastalıklar belirlendi
- 14:24 FIFA'dan futbol paydaşlarına 'George Floyd' uyarısı
- 14:24 Paul Pogba'dan George Floyd'un öldürülmesine tepki
- 14:21 George Floyd'un cenaze masraflarını Mayweather karşılayacak
- 14:19 Fenerbahçe'de Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı
- 14:19 CSKA Moskova, Nikola Milutinov'u kadrosuna kattı
- 14:18 Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 6 milyon 384 bini geçti
- 14:17 At yarışlarında Gazi Koşusu, 30 Ağustos'ta yapılacak
- 14:16 Golfçü Tiger Woods'tan George Floyd'un öldürülmesine tepki
- 14:14 Tenisin kadın şampiyonlarından George Floyd'un öldürülmesine tepki
- 14:14 Spor dünyasından Siirt'te şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı
- 14:04 Normalleşme sürecinde spor tesislerinde uygulanacak önlemler belirlendi
- 14:02 J.R. Smith, o adamı dövdüğü için "kendisini hayal kırıklığına uğratmış"
- 13:32 10 soruda Trabzonspor'un dünü, bugünü ve geleceği
- 13:31 Curry, insanların "rahatlarını bozmalarını" istiyor: "Daha kaç örnek lazım?"
- 13:27 THY dış hat uçuşlarının başlayacağı tarih belli oldu
- 13:13 Young, Oklahoma'da George Floyd protestolarına destek verdi!
- 13:12 Beşiktaş'ta Antalyaspor seferberliği
- 13:04 Fatih Terim'in şampiyonluk sürprizi; 4-2-4
- 12:51 Jackson, kendisine destek olan LeBron'un mesajını paylaştı!
- 12:42 Ravil Tagir için hedef 3 milyon euro
- 12:38 Beşiktaş'ın stoper sürprizi; Ryan Shotton
- 12:34 Murat Sağlam formaya talip oldu
- 12:31 Göztepe'den Papiss Cisse yoklaması
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