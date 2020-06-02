Süper Lig'i ne kadar hatırlıyorsun?

Süper Lig'in son haftasında neler olduğunu hatırlıyor musun? O zaman bu test tam senlik...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Süper Lig'i ne kadar hatırlıyorsun?
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02 Haziran 2020 23:15
Süper Lig'in aşığıyım aynı zamanda da uzmanıyım diyen arkadaşlar, tam size göre bir testimiz var. Süper Lig'in son haftasında neler olduğunu bilebilecek misin? Zor ama imkansız değil....


 
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