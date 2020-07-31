Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu

36 YIL SONRA SÜPER LİG

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

playoff finalindeilekarşı karşıya geldi. Ankara'da Eryaman Stadı'nda oynanan mücadelenin 120 dakikası 1-1 sonuçlandı ve penaltılarda 6-5 kazanan Karagümrük Süper Lig'e yükselen takım oldu.Karagümrük 40. dakikada Çağrı'nın attığı golle öne geçerken, Adana Demirspor'a beraberliği getiren gol 68. dakikada Pa Dibba'dan geldi. Maçın 120 dakikasında başka gol olmadı.Penaltılarda iki takım da ilk 5 penaltısını atarken, Adana Demirspor'da Mehmet Uslu kaçırdı ve Karagümrük penaltılarda 6-5 üstünlükle Süper Lig'e yükseldi.Ligde normal sezonu 56 puanla 5. sırada tamamlayan Karagümrük, play-off yarı finalinde Akhisarspor ile eşleşti. Akhisarspor'u 3-3 ve 1-0'lık skorlarla saf dışı bırakan İstanbul temsilcisi, Adana Demirspor'u penaltılarda geçerek son olarak 1983-1984 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'e tekrar yükseldi.Kırmızı-siyahlılar, Süper Lig'de daha önce 1959, 1959-1960, 1960-1961, 1961-1962, 1962-1963 ve 1983-1984 sezonlarında mücadele etmişti.23. dakikada Fatih Karagümrük'ün atağında Darri'nin pasında ceza yayı yakınından kaleyi karşıdan gören noktadan Attamah'ın sert vuruşunda, top yandan auta çıktı.29. dakikada Erkan Zengin'in pasında ceza sahasında altı pas yakınında sol taraftan Volkan Şen, müsait pozisyonda topu dışarı attı.36. dakikada Fatih Karagümrük'te Ramazan Civelek'in ceza sahası içine pasında, Sobiech'in kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt topu son anda kornere çeldi.41. dakikada Fatih Karagümrük golü buldu. Alparslan Erdem'in serbest vuruştan ceza sahasına yaptığı ortada Çağrı Ortakaya'nın kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt'un müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu: 0-1.45+2. dakikada Adana Demirspor'da Sinan Kurt'un sağdan ortasında ceza sahası içinde sol tarafta Erkan Zengin'in kafa vuruşunda, top auta gitti.