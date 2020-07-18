TFF 1. Lig'deki Süper Lig yarışında artık heyecan dorukta… Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden ve tarihinde ilk kez Süper Lig bileti alan Hatayspor'un ardından yükselecek ikinci takım da bugün belirlenecek.

Ancak tek heyecan

ikinci sıra için değil… Play-off'a

katılacak 4 takımın da belirleneceği

haftada şampiyon Hatayspor dışında

her takımın yeri değişebilir.

Mavi-beyazlılar ligde bir iddiası kalmayan ve 44 puanda olan Ümraniye'yi evinde ağırlayacak.

BB Erzurumspor bu karşılaşmadan

3 puan alması halinde kimsenin

maçına bakmadan yeniden

Süper Lig'deki yerini alacak.

Mavi Şimşek, 40 puanlı İstanbulspor'u ağırlayacağı haftada kazanmak zorunda. Adana Demirspor Süper Lig'e direkt yükselebilmek için kazanıp, Erzurumspor'un beraberlik ya da yenilgi almasını bekleyecek.

Adana temsilcisi, ikili averaj

konusunda 1-0 kazandığı ilk

maçın rövanşını da 2-1 kazanarak

bu konuda avantajlı taraf…

Yeşil-siyahlıların çıkması için önünde Erzurum ve A.Demir var… Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Akhisar kazanıp, iki rakibinin de puan kayıplarını bekleyecek. Akigolar'ın puan eşitliği yaşama ihtimali bulunan Erzurumspor ile oynadığı iki maç da

0-0

sona ererken Bursa karşısında ise

(2-1, 0-1)

ikili averajda geride.

Hatay deplasmanına çıkacak olan Bursaspor, şampiyonu devirip ardından da diğer maçlara bakacak.

Direkt çıkma umudu olmayan Karagümrük, kazanıp rakiplerinin durumuna göre sıralamasını bekleyecek.

17:30 Adana Demirspor-İstanbulspor

17:30 Akhisarspor-Keçiörengücü

17:30 BB Erzurumspor-Ümraniyespor

17:30 Fatih Karagümrük-Adanaspor

17:30 Giresunspor-Altay