Hatayspor'da Mehmet Altıparmak açıklaması

Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığı iddiası kulüp tarafından yalanlandı.

Haber; Sporx.com
Hatayspor'da Mehmet Altıparmak açıklaması
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20 Temmuz 2020 16:55
Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Yayıncı kuruluş beIN Sports, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını ve ayrılığın ardından sportif direktörlüğe Fatih Kavlak, yardımcı antrenörlüğe ise Gökhan Zan'ın getirildiğini duyurdu.

HATAYSPOR'DAN AÇIKLAMA

Bunun üzerine Hatayspor'dan açıklama geldi. Hatayspor'un açıklamasında, "Basında ve sosyal medyada teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdığımız şeklinde çıkan haberler doğruyu yansıtmamaktadır. Yönetim Kurulumuz gelecek sezon planlamasına, bu hafta içinde yapacağı toplantılarla başlayacaktır." ifadeleri yer aldı.

TARİHE GEÇMİŞTİ

Mehmet Altıparmak TFF 1. Lig tarihinde üst üste 3. kez bir takımı Süper Lig'e çıkaran ilk isim oldu. Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yi, ondan önceki yıl da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e taşımıştı.


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