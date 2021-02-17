Süper Lig'e Beşiktaş damgası!

Süper Lig'in ikinci yarısına 5 puan kaybederek başlayan Beşiktaş, art arda aldığı iki galibiyetle zirve yarışını sürdürdü. Lider Galatasaray'ın ardından averajla ikinci sırada bulunan Beşiktaş'ın bu sezon en çok öne çıkan özelliği, oynadığı karşılaşmaların mutlak hakimi olması. Oynadığı maçların tamamına yakın bölümünde üstün oynayan ve her maç en az 6-7 gol pozisyonuna giren siyah beyazlılar, 53 golle şu anda ligin en çok gol atan takımı durumunda.



EKSİK DE OLSA...



Beşiktaş'ın öne çıkan bir diğer özelliği ise 10 kişi bile kalsa maçı asla bırakmaması ve yine oyunun hakimiyetini ele geçirmesi oldu. Bu sezon Denizli, Gaziantep, Fenerbahçe, Trabzon ve Konya maçlarında 10 kişi kalan siyah-beyazlılar; beş karşılaşma içinde sadece Gaziantep maçında üstünlüğü sağlayamadı. Siyah beyazlılar 10 kişiyle Denizlispor, Fenerbahçe ve Konyaspor'u yenerken Trabzonspor'a 2-1 yenilmesine rağmen 10 kişi kaldıktan sonra girdiği 3-4 pozisyondan yararlanamamıştı..



