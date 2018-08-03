Süper Lig'e 18 modern stat!

Türk futbolunun en üst seviye ligi olan Süper Lig'de 61. sezona girmeye bir hafta kala modern statlar dikkati çekiyor.Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın unutulmaz futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği sezon, 10 Ağustos Cuma günü yapılacak MKE Ankaragücü-Galatasaray maçıyla başlayacak.Türkiye'de son yıllarda gerçekleştirilen tesisleşme hamlesinin ardından Süper Lig maçlarının büyük çoğunluğu, 2009 yılı sonrasında açılan veya son 12 yılda yenilenen statlarda oynanacak.Geçen sezon hizmete giren Yeni Malatya Stadı ile Spor Toto Akhisar Stadı'nın yanı sıra İstanbul'daki Türk Telekom Stadı ve Vodafone Park, Trabzon'daki Medical Park Stadı, Sivas'taki Yeni 4 Eylül Stadı, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Antalya Stadı, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı, Bornova Stadı, Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı, Rize'deki Çaykur Didi Stadı ve Kayseri'deki Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı, 2009 yılı sonrasında açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.İstanbul'daki Ülker Stadı, Erzurum'daki Kazım Karabekir Stadı, Ankara'daki Osmanlı Stadı ve Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı, son 12 yılda yenilenerek Türk futboluna hizmet veriyor.