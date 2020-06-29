Süper Lig'den Çin'e transfer oldu!

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın Çin Ligi ekiplerinden Schenzhen'e gittiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
Süper Lig'den Çin'e transfer oldu!
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29 Haziran 2020 16:45
Süper Lig'de sezonun son bölümüne girilirken, sürpriz bir transfer gerçekleşti. Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın Çin Ligi ekiplerinden Schenzhen'e transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Thievy Bifouma'nın, Çin'in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte transfer detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri yer aldı.

28 yaşındaki oyuncu, bu sezon 29 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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