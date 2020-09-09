Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Açıklamada, 6 kulübün de talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.
Öte yandan TFF 1. Lig kulüpleri Altay ve Menemenspor'un da talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.
TFF'den yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında oynanan özel maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.
Açıklamada, 6 kulübün de talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.
Öte yandan TFF 1. Lig kulüpleri Altay ve Menemenspor'un da talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.