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Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden 6 takım PFDK'ya sevk edildi.

Kaynak: AA
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
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05 Şubat 2019 18:04
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de 6 takımın TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine karar verdi.

TFF'nin internet sitesinde yapılan açıklamada, hukuk kurulunun, Demir Grup Sivasspor, Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Akhisarspor ve Atiker Konyaspor'un PFDK'ye sevk edilmesini kararlaştırdığı bildirildi.

Kurulun, Demir Grup Sivasspor'u çirkin ve kötü tezahürat, Galatasaray'ı merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Çaykur Rizespor'u çirkin ve kötü tezahürat ile merdiven boşluklarının boş bırakılmaması, Akhisarspor'u çirkin ve kötü tezahürat, Atiker Konyaspor'u da saha olayları nedeniyle PFK'ye sevk ettiği aktarıldı.

Göztepeli oyuncu Jerome'un kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Hüseyin Üneş'in ise sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.

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