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Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Beşiktaş, Akhisarspor, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor ve Bursaspor'u çeşitli sebeplerle disipline gönderdi

Kaynak: AA
Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
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22 Ocak 2019 17:17
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü çeşitli sebeplerle TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Fenerbahçe, Beşiktaş, Akhisarspor, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor ve Bursaspor'un Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ile Bursaspor'un çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedenleriyle disipline sevk edildiği belirtildi.

Akhisarspor'un çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra müsabaka isim listesinde oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması nedeniyle PFDK'ye gönderildiği ifade edildi.

Aytemiz Alanyaspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevkine karar verildiği kaydedildi.

Ayrıca Trabzonspor Kulübü idarecisi Özer Bayraktar ile görevlisi Gökhan Kandemir'in tedbirli, bordo-mavili kulübün idarecisi İbrahim Haluk Şahin'in ise tedbirsiz olarak disiplin kuruluna sevk edildiği aktarıldı.

Öte yandan Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Ümraniyespor, Hatayspor ve Giresunspor'un da çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği vurgulandı.

 

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