  •  
    ..Ve Bilic, Beşiktaş'tan onun transferini istedi
  •  
    "Instagram'a fotoğraf koyacağına oynasın..."
  •  
    "Jack Wilshere'i İYİ Kİ F.Bahçe'ye almamışız"
  •  
    Terim'in milli maçlarda izlettirdiği 5 forvet belli
  •  
    Ocak'ta Türkiye'ye veda edecek olan 11 futbolcu

Süper Lig'den 5 isim oynadı, Çekya kazandı!

UEFA Avrupa Ligi B Ligi 1. Grup maçında Çekya, deplasmanda Slovakya'yı 2-1 mağlup ederken Süper Lig'den 5 futbolcu oynadı.

Kaynak: Sporx.com
Süper Lig'den 5 isim oynadı, Çekya kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ekim 2018 17:56
UEFA Avrupa Ligi B Ligi 1. Grup maçında Slovakya ile Çekya karşılaştı. Çekya, deplasmanda konuk olduğu Slovakya'yı 2-1 mağlup ederken ilk galibiyetini aldı, Slovakya ise 2'de 0 yaptı.

Çekya'ya galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Krmencik ve 76. dakikada Patrick Schick kaydetti. Slovakya'nın tek golü ise 62. dakikada Marek Hamsik'ten geldi.

SLOVAKYA'DA SKRTEL VE KUCKA

Slovakya'da Fenerbahçe forması giyen Martin Skrtel ve Trabzonsporlu Jurac Kucka karşılaşmaya ilk 11'de başlarken Skrtel 90 dakika oynadı, Kucka ise 54 dakika sahada kaldı.

ÇEKYA'DA CELUSTKA, PAVELKA VE NOVAK

Çekya'da ise Antalyaspor'un oyuncusu Celustka ile Kasımpaşalı David Pavelka 90 dakika forma giydi. Trabzonspor'un sol beki Filip Novak ise 63. dakikada oyuna dahil oldu.

Çekya, bu galibiyetle birlikte puanını 3 yaparken Slovakya 2 maç sonunda puansız kaldı. Grupta 2'de 2 yapan Ukrayna ise lider durumda yer alıyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için