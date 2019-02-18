Süper Lig'deki gollerde de dışa bağımlıyız!

EN GOLCÜ TÜRKLER 7 GOLDE KALDI

ALTYAPILARDAN GOLCÜ ÇIKMIYOR

Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta sonunda oluşan gol krallığı sıralaması ilginç bir istatistliği gözler önüne serdi. Spor Toto Süper Lig'in en fazla gol atan 26 futbolcusundan sadece 5'i Türk vatandaşı. Süper Lig'de en fazla gol atan isim devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan 21 gollü Mbaye Diagne olurken onu Trabzonspor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega 11 golle takip etti. Listede 3. basamak ise 9 kez gol sevinci yaşayan Başakşehir'in devre arası transferi Robinho oldu.Spor Toto Süper Lig'in gol krallığı sralamasının 9. sırasında 7 gollü Göztepeli Yasin Öztekin, Beşiktaşlı Burak Yılmaz ve Galatasaraylı Eren Derdiyok bulunuyor. Onları listenin 19. sırasındaki Sivasspor'un kanat oyuncusu Emre Kılınç ve Beşiktaş'ın forveti Mustafa Pektemek takip etti. Süper Lig'deki en golcü 26 futbolcu 191 gol kaydederken bu gollerin sadece 31 tanesi Türk futbolculardan geldi. Başka bir deyişle Süper Lig'de en golcü ilk 26 futbolcunun toplamda attığı gollerin sadece %16.2'si Türk futbolculardan geldi.Spor Toto Süper Lig'deki en golcü 26 kişi içindeki 5 Türk'ün 2 tanesinin yurtdışı altyapılı olması dikkat çekiyor. Listedeki Eren Derdiyok İsviçre, Yasin Öztekin ise altyapı eğitimini Almanya'da almıştı. Yabancı kuralı ve altyapı sorununun gündemde olduğu bugünlerde Spor Toto Süper Lig'deki en golcü 26 futbolcunun attığı 191 golün sadece %8,9'u Türkiye'de yetişmiş futbolculardan geldi.