Süper Lig'de yüzde 37 daha çok maç oynanacak!

Süper Lig, yıldız transferlerle ve yeni takımlarla 11 Eylül'de start alacak. Karşılaşma sayısının geçen sezona göre %37 artması ise en çok futbolseverlere yarayacak.



2. YARI MARATON HIZLANACAK



Türk futbol tarihinde ilk kez lig 21 takımla oynanacak. Geçtiğimiz sezon 306 olan maç sayısı, 420'ye çıkarken, futbolseverler yüzde 37 oranında daha fazla karşılaşma izleyecek. Futbolcular ortalama 5 günde bir maça çıktıkları 2019-2020 sezonunun aksine, özellikle sezonun ikinci yarısında 3 günde bir sahada olacaklar.



73 FUTBOLCU BEDELSİZ GELDİ



Transferde bonservis ödemek istemeyen kulüplerimiz bedelsiz transferlere yöneldi. 21 lig ekibi şu ana kadar kadrosuna kattığı oyuncuların 73'ü için bir kulübe bonservis ödemesi gerçekleştirmedi. 74 futbolcu ise bedelsiz olarak takımlardan ayrıldı.



134 FUTBOLCUYA 12.8 MİLYON EURO ÖDENDİ



Finansal Fair Play ve Harcama Limitleri nedeniyle kulüpler harcama yapmakta zorlanırken, bugün itibarıyla ekipler transfer ettikleri 134 futbolcu için sadece 12.8 milyon Euro harcadılar. Satılan oyunculardan 5.8 milyon Euro kazanan ekiplerimiz, 273 futbolcu ile yollarını ayırdı.



ANADOLU'DA YILDIZ YAĞMURU



Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala Anadolu takımları ise gerçekleştirdikleri yıldız transferlerle kendilerinden bahsettirdi. Yeni Malatyaspor, Benjamin Tetteh'i 650 bin Euro karşılığında kadrosuna katarken, Kayserispor da Premier Lig ekibi Burnley'den Aaron Lennon'u transfer etti. Yeni sezonda Babacar Alanyaspor'un, Nuri Şahin ve Sidney Sam Antalyaspor'un, Mame Diouf Hatayspor'un, Loic Remy Rizespor'un, Emiliano Viviano Karagümrük'ün formasını giyecek.



MHK YENİ AMA HAKEMLER ESKİ



Geride kalan sezonda hakemler hatalı kararlarıyla çok sayıda karşılaşmanın önüne geçerken, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp de hakem hatalarının bolca yaşandığı sezon sonrasında istifasını TFF yönetimine vermişti. Zekeriya Alp sonrası MHK'de başkanlık koltuğuna Serdar Tatlı getirilirken, hata yapan hakemlerin yerine ise yeni isimler getirilmedi. Sonuçta başkanlık koltuğu değişti ama eleştirilen hakemler geçtiğimiz sezonla büyük ölçüde aynı olacak.



BİR GÖRÜŞ: ÖMER ÜRÜNDÜL



Bu hafta seyircisiz ligimiz başlıyor. Tabii ki seyircisiz futbolun tadı çıkmıyor ama bütün dünyada şartlar öylesine sıkıntılı ki bu yüzden seyircili spor müsabakası yapmak, her yerde imkânsız haline geldi. Öncelikle buna kendimizi alıştırmamız lazım. Pandemi sürecinden sonra oynanacak maçlar tahminimden daha zevkli ve çekişmeli geçmişti. Ben yine hareketli, izlenebilir bir futbol seyredeceğimizi düşünüyorum. Çünkü sessiz maçlara artık alışığız.



