Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarla istediği Tolgay Arslan için sarı-lacivertli yönetim yeniden Beşiktaş'ın kapısını çalıp, anlaşma noktasına yaklaşırken, pazarlıkların nasıl başladığını SPORX açıklıyor.Sarı-lacivertliler, daha evvel transfer girişiminde bulunduğu Tolgay Arslan için Beşiktaş'ın kapısını ilk olarak futbolcu önerisiyle çaldı. Fenerbahçe, Şener Özbayraklı ve Alper Potuk karşılığında, Beşiktaş'tan Tolgay Arslan'ı istedi. Ancak siyah-beyazlı kulüp, Alper Potuk'un transferini düşünmediğini belirterek sarı-lacivertlilerin bu teklifini geri çevirdi.Beşiktaş'ın bu kararının ardından ezeli rakibiyle yeniden görüşme kararı alan Fenerbahçe cephesi, bu kez Tolgay Arslan transferini para + Şener Özbayraklı karşılığında bitirmek istediğini bildirdi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin bu girişimini olumlu karşılayınca, pazarlıklar yeniden başladı.Şenol Güneş'in takımda görmeyi talep ettiği Şener ile birlikte bir miktar parayı da kasasına götürecek olan Beşiktaş'ın, Tolgay Arslan'ın da ayrılmak istemesi nedeniyle son teklifi kabul ettiği belirtildi.İki kulüp arasındaki pazarlıkların olumlu sonuçlanmasının ardından iş artık KAP açıklamasına kaldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kısa bir süre içerisinde resmi açıklama yapması bekleniyor.