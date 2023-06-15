Süper Ligde yerli futbolcular süre bulamıyor

Spor Toto Süper Lig'de takımların yabancı oyuncu tercihi 2022-23 sezonunda da devam etti.



Ligdeki 19 takımda, Türkiye'de yetişmiş yerli futbolcular 179 bin 920 dakika (yüzde 29,1) forma şansı bulurken, yabancı futbolcular 375 bin 512 dakika (yüzde 60,9) sahada kaldı.



Gurbetçi olarak nitelenen yurt dışında yetişmiş Türk asıllı futbolcular ise bu sezon 61 bin 994 dakika (yüzde 10) mücadele etti.



Süper Lig'de bir önceki sezon yabancı futbolcuların oynama oranı yüzde 59,6 şeklinde kayıtlara geçmişti.



EN FAZLA GALATAASARAY OYNATTI



Sezonu şampiyon olarak noktalayan Galatasaray, yabancı futbolcuların en fazla süre aldığı kulüp olarak dikkati çekti.



Sarı-kırmızlı ekipte yabancı oyuncular 23 bin 773 dakika ter döktü. Bu zaman dilimi, toplam sürenin yüzde 70,9'unu oluşturdu.



Cim-Bom'da yerli futbolcular 8 bin 907 dakika, gurbetçilerse 862 dakika forma şansı bulabildi.



TÜM TAKIMLARDA YABANCILAR DAHA FAZLA SÜRE ALDI



Ligdeki 19 kulübün hepsinde yabancı futbolcular, yerlilerden daha fazla süre aldı.



Galatasaray'ın ardından Kasımpaşa, 23 bin 206 dakikayla yabancılara en fazla süre veren ekip konumunda.



Klasmanda 23 bin 167 dakikayla Fatih Karagümrük üçüncü sırada yer alırken, 22 bin 54 dakikayla Trabzonspor beşinci, 21 bin 444 dakikayla Beşiktaş yedinci, 19 bin 856 dakikayla Fenerbahçe onuncu sırada bulunuyor.



EN FAZLA ÜMRANİYESPOR OYNATTI



Süper Lig'de yerli futbolculara en fazla şans tanıyan kulüp Ümraniyespor oldu.



İstanbul ekibinde yerli futbolcular 13 bin 643 dakika sahada kaldı.



Sezon bittiğinde küme düşmekten kurtulamayan Ümraniyespor'da yabancı futbolcular 18 bin 383 dakika süre aldı.



EN FAZLA YABANCI BAŞAKŞEHİR'DE



Başakşehir, Süper Lig'de sayı olarak en fazla yabancı futbolcuyu oynatan takım olarak ön plana çıktı.



Turuncu-lacivertli ekipte sezon boyunca 22 yabancı futbolcu forma giydi.



Bu kulvarda 20 yabancı futbolcuyla Konyaspor ikinci sırada yer aldı.



Beşiktaş, Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü ve Adana Demirspor'da ise 19'ar yabancı oyuncu mücadele etti.



İSTATİSTİKLER AÇIKLANDI:



SÜPER LİG 2022/23 SEZONU



YABANCI FUTBOLCULARIN OYNAMA YÜZDESİ: 60,9



YERLİ FUTBOLCULARIN OYNAMA YÜZDESİ: 29,1



GURBETÇİ FUTBOLCULARIN OYNAMA YÜZDESİ: 10





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