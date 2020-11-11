Süper Lig'de yaprak dökümü: 5 teknik adam gitti

Süper Lig'de teknik direktör değişimine giden takım sayısı 8. hafta sonunda 5'e ulaştı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küme düşme uygulamasının kaldırılması sonrası bu sezon 21 takımla oynanan ligde şu ana kadar Fraport TAV Antalyaspor, Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği kulüpleri teknik direktör değişimine gitti.



Trabzonspor'da gönderilen Eddie Newton'un yerine Abdullah Avcı getirildi. Hes Kablo Kayserispor'da da Bayram Bektaş'ın görevini son verilirken, Samet Aybaba ile anlaşmaya varıldığı açıklandı.



Fraport TAV Antalyaspor'da Tamer Tuna, Kasımpaşa'da Mehmet Altıparmak ve Gençlerbirliği'nde Mert Nobre ile yollar ayrılırken, bu kulüpler henüz yeni teknik direktörlerini belirlemedi.



Öte yandan, İttifak Holding Konyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'la sezon başı henüz maça çıkmadan yollar ayrılmış ve yerine İsmail Kartal getirilmişti.



- Geçen sezon 13 takımda teknik adam değişti



Süper Lig'de 18 takımın mücadele ettiği 2019-2020 sezonunda 13 kulüp teknik adamını değiştirmişti.



Beş kulübün teknik adam değişikliğine gitmediği sezonda toplam 33 teknik direktör görev yaptı.



Galatasaray'da Fatih Terim, Medipol Başakşehir'de Okan Buruk, Alanyaspor'da Erol Bulut, Gaziantep FK'de Marius Sumudica ve Demir Grup Sivasspor'da Rıza Çalımbay, başladıkları sezonu tamamlayan teknik adamlar oldu.



- En istikrarlısı Fatih Terim



Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, Süper Lig'de en istikrarlı teknik adam konumunda bulunuyor.



Tecrübeli teknik adam, 21 Aralık 2017'de dördüncü kez sarı-kırmızılı takımın teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Terim, bin 56 gündür bu görevini sürdürüyor.



İstikrar konusunda Fatih Terim'i, geçen sezonun başında göreve başlayan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica takip ediyor.



