Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı genç stoper'un Terim'in isteği ile ilk 11'de forma giyebileceği bir Süper Lig ekibine kiralanması planlanıyordu. Genç defans oyuncusunu isteyen takım belli oldu.Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı defans oyuncusu Valentine Ozornwafor'u İspanyol ekibi Almeria'ya kiralık olarak göndermişti.Yeni sezon için kadro planlamasını yapan teknik direktör Fatih Terim, takıma devre arasında katılan Jesse Sekidika ile birlikte Ozornwafor'un da gelecek sezon ilk 11'de forma giyebileceği bir Süper Lig ekibine kiralanmasını istiyordu.Takvim'in haberine göre 20 yaşındaki Valentine Ozornwafor'u Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.