Süper Lig'de Valentine Ozornwafor'u isteyen kulüp belli oldu

Galatasaray'ın gelecek sezon Süper Lig'de bir takıma kiralamak istediği Valentine Ozornwafor'a talip çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Süper Lig'de Valentine Ozornwafor'u isteyen kulüp belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mayıs 2020 11:59
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı genç stoper Valentine Ozornwafor'un Terim'in isteği ile ilk 11'de forma giyebileceği bir Süper Lig ekibine kiralanması planlanıyordu. Genç defans oyuncusunu isteyen takım belli oldu.

Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı defans oyuncusu Valentine Ozornwafor'u İspanyol ekibi Almeria'ya kiralık olarak göndermişti.

Yeni sezon için kadro planlamasını yapan teknik direktör Fatih Terim, takıma devre arasında katılan Jesse Sekidika ile birlikte Ozornwafor'un da gelecek sezon ilk 11'de forma giyebileceği bir Süper Lig ekibine kiralanmasını istiyordu.

Takvim'in haberine göre 20 yaşındaki Valentine Ozornwafor'u Süper Lig ekibi İttifak Holding Konyaspor kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için