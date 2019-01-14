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Süper Lig'de son şampiyonluk oranları

Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına kısa bir süre kala şampiyonluk oranlarında son durum ne? İşte Bilyoner'de şampiyonluk oranları...

Kaynak: Sporx.com
Süper Lig'de son şampiyonluk oranları
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14 Ocak 2019 17:30
Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı 18 Aralık Cuma günü start alacak. Takımlarının kadrolarını takviyelerle güçlendirmeye çalıştığı bugünlerde, şampiyonluk oranlarının değişip değişmediği merak ediliyor.

Bilyoner'de şampiyonluk oranlarına Süper Lig'in başlayacağı bu haftada büyük ilgi var. Lider Başakşehir, 1,65'lik oranıyla şampiyonluğun en büyük favorisi olmaya devam ediyor. Başakşehir'i 3,90'lık oranıyla Galatasaray takip ediyor. Sarı-kırmızılıların ardından ise 5,50'lik oranıyla Beşiktaş geliyor.

Öte yandan Trabzonspor'a 20,00, Kasımpaşa'ya ise 25,00 oran belirlenirken, Fenerbahçe'nin oranının 200,00 olması dikkat çekiyor. Sezonun sürpriz takımlarından Yeni Malatyaspor'a 40,00 Antalyaspor'a ise 60,00 oran veriliyor.

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