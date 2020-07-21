Süper Lig'de son hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 34. ve son haftanın hakemleri açıklandı.
Antalya - Galatasaray
Suat Arslanboğa
Göztepe - Sivasspor
Ali Şansalan
G.Birliği - Beşiktaş
Bahattin Şimşek
Kayserispor - Trabzonspor
Cüneyt Çakır
Fenerbahçe - Rize
Halis Özkahya
Kasımpaşa - Başakşehir
Fırat Aydınus
Denizlispor-Ankaragücü
Alper Ulusoy
Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK
Arda Kardeşler
Konyaspor-Alanyaspor
Serkan Tokat
Antalya - Galatasaray
Suat Arslanboğa
Göztepe - Sivasspor
Ali Şansalan
G.Birliği - Beşiktaş
Bahattin Şimşek
Kayserispor - Trabzonspor
Cüneyt Çakır
Fenerbahçe - Rize
Halis Özkahya
Kasımpaşa - Başakşehir
Fırat Aydınus
Denizlispor-Ankaragücü
Alper Ulusoy
Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK
Arda Kardeşler
Konyaspor-Alanyaspor
Serkan Tokat