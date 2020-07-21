Süper Lig'de son hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de son hafta maçlarında görev alacak hakemleri TFF duyurdu.

Süper Lig'de son hafta hakemleri açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2020 18:42
Süper Lig'de 34. ve son haftanın hakemleri açıklandı.
Antalya - Galatasaray
Suat Arslanboğa

Göztepe - Sivasspor
Ali Şansalan

G.Birliği - Beşiktaş
Bahattin Şimşek

Kayserispor - Trabzonspor
Cüneyt Çakır

Fenerbahçe - Rize
Halis Özkahya

Kasımpaşa - Başakşehir
Fırat Aydınus

Denizlispor-Ankaragücü
Alper Ulusoy

Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK
Arda Kardeşler

Konyaspor-Alanyaspor
Serkan Tokat



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için