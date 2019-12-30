Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

iddaa risk yönetimi, Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi.

Kaynak: Sporx.com
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
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30 Aralık 2019 13:43
Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarına bir müdahalede daha bulundu.

Şampiyonluğun favorisi gösterilen Fenerbahçe'nin oranı 2.70'den 2.80'e yükselirken, Fenerbahçe'ye 6, Beşiktaş'a 7, Galatasaray'a ise 10 puan fark yapan lider Sivasspor'a ise 4.50 şampiyonluk oranı belirledi.

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray ise uzun bir aradan sonra ilk kez şampiyonluk oranlarında 6.50 seviyesine yükseldi.

2.80 Fenerbahçe
4.50 Beşiktaş
4.50 Sivasspor
6.50 Galatasaray
8.00 Trabzonspor

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