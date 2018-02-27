Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

iddaa, Süper Lig'de şampiyonluk favorisi olarak Galatasaray'ı gösterdi. Galatasaray'ın oranı 2,35 olarak belirlendi. Derbide Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş'ın oranı 3,50, Fenerbahçe'nin oranı 3,50 olarak açıklandı.
Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in oranı ise 3,10'dan 3,40'a çıktı.
İşte Süper Lig'de güncellenen şampiyonluk oranları...
GALATASARAY
Eski: 2,60
Yeni: 2,35
FENERBAHÇE
Eski: 2,90
Yeni: 3,50
BEŞİKTAŞ
Eski: 4,20
Yeni: 3,50
TRABZONSPOR
Eski: 200,00
Yeni: 500,00
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Eski: 3,10
Yeni: 3,40
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Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in oranı ise 3,10'dan 3,40'a çıktı.
İşte Süper Lig'de güncellenen şampiyonluk oranları...
GALATASARAY
Eski: 2,60
Yeni: 2,35
FENERBAHÇE
Eski: 2,90
Yeni: 3,50
BEŞİKTAŞ
Eski: 4,20
Yeni: 3,50
TRABZONSPOR
Eski: 200,00
Yeni: 500,00
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Eski: 3,10
Yeni: 3,40
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