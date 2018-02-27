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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Spor Toto Süper Lig'de 23. haftanın ardından şampiyonluk oranları değişti.

Kaynak: Sporx.com
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
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27 Şubat 2018 17:48
iddaa, Süper Lig'de şampiyonluk favorisi olarak Galatasaray'ı gösterdi. Galatasaray'ın oranı 2,35 olarak belirlendi. Derbide Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş'ın oranı 3,50, Fenerbahçe'nin oranı 3,50 olarak açıklandı.

Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in oranı ise 3,10'dan 3,40'a çıktı.

İşte Süper Lig'de güncellenen şampiyonluk oranları...

GALATASARAY
Eski: 2,60
Yeni: 2,35

FENERBAHÇE
Eski: 2,90
Yeni: 3,50

BEŞİKTAŞ
Eski: 4,20
Yeni: 3,50

TRABZONSPOR
Eski: 200,00
Yeni: 500,00

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Eski: 3,10
Yeni: 3,40

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