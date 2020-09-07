Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu!

Süper Lig'de 2020/2021 sezonu için şampiyonluk oranları belirlendi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu!
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07 Eylül 2020 16:27
Süper Lig'de şampiyonluk oranları iddaa Risk Yönetimi tarafından duyuruldu. İşte oranlar...

KARAGÜMRÜK: 2000.00

BB ERZURUMSPOR: 2000.00 

HATAYSPOR: 1500.00 

ANKARAGÜCÜ: 1500.00 

KAYSERİSPOR: 1500.00

DENİZLİSPOR: 1000.00 

RİZESPOR: 1000.00

GENÇLERBİRLİĞİ: 700.00

YENİ MALATYASPOR: 500.00

GAZİANTEP: 500.00

KASIMPAŞA: 500.00

KONYASPOR: 500.00

GÖZTEPE: 500.00

ANTALYASPOR: 300.00 

ALANYASPOR: 100.00

SİVASSPOR: 50.00

BAŞAKŞEHİR: 5.50

BEŞİKTAŞ: 5.00

TRABZONSPOR: 4.25

GALATASARAY: 3.60 

FENERBAHÇE: 3.25


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