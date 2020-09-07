Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları iddaa Risk Yönetimi tarafından duyuruldu. İşte oranlar...
KARAGÜMRÜK: 2000.00
BB ERZURUMSPOR: 2000.00
HATAYSPOR: 1500.00
ANKARAGÜCÜ: 1500.00
KAYSERİSPOR: 1500.00
DENİZLİSPOR: 1000.00
RİZESPOR: 1000.00
GENÇLERBİRLİĞİ: 700.00
YENİ MALATYASPOR: 500.00
GAZİANTEP: 500.00
KASIMPAŞA: 500.00
KONYASPOR: 500.00
GÖZTEPE: 500.00
ANTALYASPOR: 300.00
ALANYASPOR: 100.00
SİVASSPOR: 50.00
BAŞAKŞEHİR: 5.50
BEŞİKTAŞ: 5.00
TRABZONSPOR: 4.25
GALATASARAY: 3.60
FENERBAHÇE: 3.25
KARAGÜMRÜK: 2000.00
BB ERZURUMSPOR: 2000.00
HATAYSPOR: 1500.00
ANKARAGÜCÜ: 1500.00
KAYSERİSPOR: 1500.00
DENİZLİSPOR: 1000.00
RİZESPOR: 1000.00
GENÇLERBİRLİĞİ: 700.00
YENİ MALATYASPOR: 500.00
GAZİANTEP: 500.00
KASIMPAŞA: 500.00
KONYASPOR: 500.00
GÖZTEPE: 500.00
ANTALYASPOR: 300.00
ALANYASPOR: 100.00
SİVASSPOR: 50.00
BAŞAKŞEHİR: 5.50
BEŞİKTAŞ: 5.00
TRABZONSPOR: 4.25
GALATASARAY: 3.60
FENERBAHÇE: 3.25