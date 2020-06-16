Süper Lig'de şampiyonluk oranları

Süper Lig'de 26. haftanın tamamlanmasının ardından şampiyonluk oranları değişti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Süper Lig'de şampiyonluk oranları
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16 Haziran 2020 12:51
Süper Lig'de 26. haftanın tamamlanmasının ardından iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranları değiştirdi.

Galatasaray'ın Rizespor'a yenilmesinin ardından 3.00 olan şampiyonluk oranını 5.50'ye yükselten iddaa risk yönetimi, Başakşehir'in şampiyonluk oranını ise 3.00'dan 2.65'e düşürdü. Sivasspor'un 12.00 olan şampiyonluk oranı 8.00'a düşürülürken; Trabzonspor'un 2.65 olan şampiyonluk oranı bu sezon ilk kez 2.10 seviyesine indirildi.

2.10 Trabzonspor
2.65 Başakşehir
5.50 Galatasaray
8.00 Sivasspor



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