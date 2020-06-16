Süper Lig'de 26. haftanın tamamlanmasının ardından iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranları değiştirdi.



Galatasaray'ın Rizespor'a yenilmesinin ardından 3.00 olan şampiyonluk oranını 5.50'ye yükselten iddaa risk yönetimi, Başakşehir'in şampiyonluk oranını ise 3.00'dan 2.65'e düşürdü. Sivasspor'un 12.00 olan şampiyonluk oranı 8.00'a düşürülürken; Trabzonspor'un 2.65 olan şampiyonluk oranı bu sezon ilk kez 2.10 seviyesine indirildi.



2.10 Trabzonspor

2.65 Başakşehir

5.50 Galatasaray

8.00 Sivasspor



