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Süper Lig'de şampiyonluk demek = 650 milyon TL...

Nefesleri kesen yarışta hedefe ulaşacak takım, eşi benzeri görülmemiş bir geliri de kasasına koyacak. Şampiyonun, sadece Devler Ligi'nden kazanacağı para tam 200 milyon lirayı bulacak. Yayın geliri, şampiyonluk primi ve puan bonusları ile birlikte şampiyon takım 500 milyon liraya yakın para kazanacak. Tribün ve ürün gelirleriyle rakam 650 milyona çıkacak.

Kaynak: Takvim
Süper Lig'de şampiyonluk demek = 650 milyon TL...
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01 Mayıs 2018 12:30
Nefesleri kesen bir şampiyonluk yarışının yaşandığı Spor Toto Süper Lig'de finişe yaklaştıkça heyecan artıyor. Sahasında aldığı 2-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle çok büyük avantaj yakalayan Galatasaray en büyük favori konumuna gelmiş durumda. Bu sezon lig şampiyonu sadece kupa kaldırmakla kalmayacak. Müthiş bir geliri de kasasına koyacak.

DEVLER LİGİ'NDEN DEV KAZANÇ

Şampiyon direkt olarak Devler Ligi'ne katılacağı için adeta ihya olacak. Ayak bastı parası, yayın-tribün geliri ve puan bonuslarıyla birlikte kazanç yaklaşık 40 milyon Euro'yu (200 milyon lira) bulacak.

FEDERASYON İHYA EDECEK!

Sezonu zirvede bitirecek takım, sıralama bonusu olarak yaklaşık 30 milyon lira alacak. TFF'nin Süper Lig'e ayak bastı parası olarak ödediği para ise 30 milyon lira

ŞAMPİYONLUK BAŞI GELİR

TFF bu sezon, geçmiş şampiyonluk başına 2.7 milyon lira verecek. Eğer üç büyüklerden biri şampiyon olursa 55-60 milyon lira arasında bir kazanç elde edecek

HER PUAN PARA DEMEK

Bu sezon takımlar galibiyette 2.2 milyon, beraberlikte ise 1.1 milyon Euro alıyor. Şampiyonluğa ulaşacak olan takım yayın havuzundan da 100 milyon liraya yakın bir gelir elde edecek.

ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK

Bu gelirlere tribün ve ürün satışlarından elde edilecek paralar da eklendiğinde toplam rakam 650 milyon lirayı bulacak. Bu da, borç batağındaki kulüplerimiz için çok önemli bir anlam ifade ediyor



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