Süper Lig'de şampiyonluk demek = 650 milyon TL...

Nefesleri kesen bir şampiyonluk yarışının yaşandığı Spor Toto Süper Lig'de finişe yaklaştıkça heyecan artıyor. Sahasında aldığı 2-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle çok büyük avantaj yakalayan Galatasaray en büyük favori konumuna gelmiş durumda. Bu sezon lig şampiyonu sadece kupa kaldırmakla kalmayacak. Müthiş bir geliri de kasasına koyacak.Şampiyon direkt olarak Devler Ligi'ne katılacağı için adeta ihya olacak. Ayak bastı parası, yayın-tribün geliri ve puan bonuslarıyla birlikte kazanç yaklaşıkSezonu zirvede bitirecek takım, sıralama bonusu olarakTFF'nin Süper Lig'e ayak bastı parası olarak ödediği para ise 30 milyon liraTFF bu sezon, geçmiş şampiyonluk başına 2.7 milyon lira verecek. Eğer üç büyüklerden biri şampiyon olursaBu sezon takımlar galibiyette 2.2 milyon, beraberlikte ise 1.1 milyon Euro alıyor. Şampiyonluğa ulaşacak olan takım yayın havuzundan daBu gelirlere tribün ve ürün satışlarından elde edilecek paralar da eklendiğinde toplam rakam 650 milyon lirayı bulacak. Bu da, borç batağındaki kulüplerimiz için çok önemli bir anlam ifade ediyor