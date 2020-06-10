SÜPER LİG PUAN DURUMU VE SÜPER LİG FİKSTÜRÜ!

İKİ RAKİBİNİ DE YENERSE…

ASLAN VE FIRTINA AVANTAJLI

SİVASSPOR'UN MAÇLARI SERT!

İSTATİSTİKLER TRABZONSPOR DİYOR

Uzun bekleyiş nihayet son bulacak… Süper Lig'in başlamasına sadece 2 gün kaldı. 8 hafta sonunda şampiyonluğu kimin kazanacağı büyük merak konusu. Şampiyonluğu kader haftaları ise 29 ve 30. haftalar… Medipol Başakşehir-Galatasaray ve G.Saray- Trabzonspor maçları düğümü çözecek.Cimbom, iki rakibini de yenerse şampiyonluk yarışında avantajı eline geçirecek ve kalan 4 hafta için elini bir hayli güçlendirecek. Aslan iki rakibinin de 3 puan gerisinde yer alıyor.Ligde kalan maçlar seyircisiz oynanacağı için 5 maçı dışarda olan G.Saray ve Trabzon şanslı… Başakşehir ve Sivas spor'un 4 maçı deplasmanda.Trabzonspor küme düşme hattında yer alan 3, Başakşehir 4, G.Saray 2, Sivas ise 5 takımla karşılaşacak. Sivas daha sert maçlar oynayacak.Süper Lig'de 18 takımlı ve 3 puanlı sisteme geçilen 1994/95 sezonundan bu yana 26. haftayı lider tamamlayan 25 takımın 20'si şampiyonluğa ulaştı.