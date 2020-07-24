Süper Lig'de perde kapanıyor

Ligde sezonun son haftası cuma günü yapılacak bir maçla başlayacak. Medipol Başakşehir'in şampiyonluğa ulaştığı ligde MKE Ankaragücü'nün ardından küme düşecek iki takım cumartesi günü oynanacak maçların sonucunda belli olacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Süper Lig'de perde kapanıyor
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24 Temmuz 2020 14:43
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun 34. ve son haftasında heyecan cumartesi günü yapılacak tek maçla başlıyor.

Ligde haftanın açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray, Antalya Stadı'nda saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.

Yeni tip kononavirüs salgını nedeniyle 26. haftadan sonra verilen yaklaşık 3 aylık aranın ardından devam edilen ligde Medipol Başakşehir, geçen hafta sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Ligin son haftasında Trabzonspor ikinciliğini korumak, Demir Grup Sivasspor ikinci sıraya, Beşiktaş da üçüncü sıraya yerleşmek için mücadele verecek.

Süper Lig'de Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor ise sezonu 5. sırada tamamlamaya çalışacak.

Dört takımın düşme ihtimali var

Son sıradaki MKE Ankaragücü'nün ardından ligden düşecek iki takım 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacak maçların ardından belli olacak. 

Ligde 32'şer puana sahip Hes Kablo Kayserispor ile BtcTurk Yeni Malatyaspor 17 ve 16. sırada yer alırken, 35'er puanı olan Çaykur Rizespor ile Yukatel Denizlispor ise 15 ve 14. sırada bulunuyor.

Lige tutunmak için Yukatel Denizlispor ile Çaykur Rizespor'a birer puan yeterken, kümede kalacak takımlar averaj sonucunda da belli olabilir.

Program

Süper Lig'de son hafta maçlarının programı şöyle:

24 Temmuz Cuma:

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray (Antalya)

25 Temmuz Cumartesi:

21.00 Göztepe-Demir Grup Sivaspor (Gürsel Aksel)
21.00 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)
21.00 Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)
21.00 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.00 Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gaziantep FK (Yeni Malatya)
21.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker)

26 Temmuz Pazar:

17.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)



Puan durumu

Süper Lig'de 34. hafta maçları öncesinde puan durumu şöyle:

  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 33  20  63  31  32  69 
2.  TRABZONSPOR 33  17  11  74  41  33  62 
3.  DEMİR GRUP SİVASSPOR 33  17  54  35  19  60 
4.  BEŞİKTAŞ 33  18  10  56  40  16  59 
5.  GALATASARAY 33  15  10  53  35  18  55 
6.  AYTEMİZ ALANYASPOR 33  15  58  35  23  54 
7.  FENERBAHÇE 33  14  11  55  45  10  50 
8.  FRAPORT TAV ANTALYASPOR 33  11  11  11  39  50  -11  44 
9.  GAZİANTEP FK 33  10  13  10  48  50  -2  43 
10.  KASIMPAŞA 33  11  15  50  56  -6  40 
11.  GÖZTEPE 33  10  14  41  48  -7  39 
12.  GENÇLERBİRLİĞİ 33  15  39  53  -14  36 
13.  İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 33  12  13  34  49  -15  36 
14.  YUKATEL DENİZLİSPOR 33  16  31  47  -16  35 
15.  ÇAYKUR RİZESPOR 33  10  18  37  54  -17  35 
16.  BTCTURK YENİ MALATYASPOR 33  17  44  50  -6  32 
17.  HES KABLO KAYSERİSPOR 33  17  39  70  -31  32 
18.  MKE ANKARAGÜCÜ 33  11  16  30  56  -26  29
 


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