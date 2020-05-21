Süper Lig'de 'maskeli reklam' sezonu!

Futbol kulüpleri, pandemi sürecinde kayıplarını biraz olsun telafi etmek amacıyla yeni projeler geliştiriyor. Mönchengladbach'ın başlattığı 'karton taraftar' projesinden esinlenen Galatasaray, 149 TL ödeyen taraftarların maketlerini, bundan sonra iç sahada oynayacağı 3 maçta tribünlere yerleştirileceğini açıkladı...Maçlar başladığında kulübedeki yedek futbolcular ve teknik adamların müsabaka süresince takmak zorunda olduğu maskeler de kulüpler için yeni bir gelir kapısına dönüşmek üzere...Galatasaray, F.Bahçe ve Beşiktaş kulüpleri maskelere reklam almak için harekete geçti. Sarı kırmızılıların maske üreten bir firma ile büyük ölçüde anlaştığı belirtildi. Fenerbahçe ve Beşiktaş da bazı firmalarla görüşmelerini sürdürüyor. Maske, kullanım yeri ve amacı itibarıyla son derece çok değerli bir reklam alanı. Kameraların en çok gösterdiği yer olan suratlara takılıyor olması ve koronavirüse karşı önlem amacıyla kullanılması, maskeyi şirketler açısından cazip hale getiriyor.Maskelere reklam alınması ilk gündeme geldiğinde en çok merak edilen konu; mevzuatın buna izin verip vermeyeceği idi. TFF'nin Sportif Ekipmanlar Talimatı'na göre herhangi bir sakınca yok. 6. maddenin 4. fıkrasında konu ile ilgili, "Kulüpler, forma setleri dışındaki sportif ekipmanında bulunduracakları reklamların hangi şekilde olacağını serbestçe belirleme hakkına sahiptir. Reklamların mevzuata uygun olup olmaması hususunda tüm sorumluluk kulüplere aittir" hükmü yer alıyor