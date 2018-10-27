Süper Lig'de maçlar ilk 45 dakikada bitse sürpriz bir lider; ilginç istatistik...

A Spor ekranlarında yayınlanan "Süper Lig Analiz" adlı programda Dr Gürkan Kubilay ilginç bir istatistik paylaştı.Yapılan araştırmaya göre Süper Lig'de maçların sadece ilk yarılarının oynanması durumunda Çaykur Rizespor'un lider olacağı ortaya çıktı.Dr Gürkan Kubilay açıklamasında, "Maçlar ilk 45 dakikada bitseydi ligin lideri Rizespor olacaktı. Konyaspor ikinci sırayı alacaktı. Başakşehir çok değişmemiş. Galatasaray'da dramatik bir değişiklik olmuş. İkinci yarılarda maçı değiştiren Galatasaray da liderliği almış durumda. Öyle olmasa bu istatistiğe göre 5. sırada gözüküyor" dedi.