Süper Lig'de maç ertelendi!

Süper Lig'de 16. haftada oynanacak olan Antalyaspor - Hatayspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi.Antalya Stadyumu'nda oldukça ağır bir zemin oluştuğu, topun takıldığı ve sekmediği görüldü.Hakem Ramazan Keleş, saha içerisinde yaptığı kontrollerin ardından mücadelenin ertelenmesine karar verdi.Hakem Keleş, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Talimatnameye göre; müsabaka, yarın aynı saatte oynanacak. Ancak, TFF'nin mücadeleyi istediği saatte oynatma hakkı var." dedi.Meteoroloji'nin tahminlerine göre olumsuz hava koşulları salı günü de gündüz boyunca devam edecek ve akşam saatlerinde yağmur sona erecek.