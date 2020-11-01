Süper Lig'de Loic Remy kasırgası

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"ÇOK ÇALIŞIYORUM"

Çaykur Rizespor'un sezon başında Lille'de bedelsiz olarak renklerine bağladığı 33 yaşındaki Fransız golcü Loic Remy Süper Lig'de parlamaya devam ediyor.Yıldız golcü Kayserispor karşısında da fileleri havalandırarak bu sezon 7. maçında 6. golünü kaydetti. Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarını boş geçen Remy, Alanyaspor'a attığı golle Süper Lig'e merhaba demişti. Erzurumspor karşısında da gol atamayan Remy, son 3 maçında ise gol şov yaptı.Ankaragücü karşısında hat-trick yapan yıldız golcü, Sivasspor'un ardından Kayserispor'a da golünü atarak son 3 maçında 5. kez gole etki etti.Çaykur Rizespor'un dünyaca ünlü yıldızı Loic Remy kısa bir süre önce, "Burada çok iyi karşılandım ve takımım için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Çok sıcak ve güzel bir şehirdeyim. Ayrıca son derece profesyonel bir kulüp. Beklentilerin farkındayım. Buna cevap verebilmek için çok çalışmam gerekiyor. Ben de şu anda bunu yapıyorum. Aramıza katılan yeni arkadaşlarla birlikte Rizespor'u kısa sürede hak ettiği yere taşıyacağız" sözlerine yer vermişti.Remy ayrıca, "Süper Lig'de gol konusunda bir hedefim yok. Atabildiğim kadar atmak istiyorum. Ne kadar çok atarsam o kadar mutlu olurum" dedi.