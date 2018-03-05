Süper Lig'de lider kim? Süper Lig Puan Durumu ve 25. hafta fikstürü

Süper Lig'de 24. haftada puan durumu nasıl oluştu? Ligde 24. haftada oynanan maçlar sonrasında hangi takımın kaç puanı var? İşte Süper Lig puan durumu ve maç fikstürü...
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta maçları sona erdi. Süper Lig'de zirvedeki şampiyonluk yarışının yanı sıra alt tarafta da puan savaşı var. Peki puan durumu nasıl oluştu? İşte detaylar...SÜPER LİG'DE 24. HAFTA2 MART CUMA
Bursaspor 1-0 Kayserispor3 MART CUMARTESİ
Kasımpaşa 1-1 Osmanlıspor
Başakşehir 2-0 Göztepe
Karabükspor 0-7 Galatasaray4 MART PAZAR
Gençlerbirliği 0-1 Alanyaspor
Konyaspor 0-1 Malatyaspor
Fenerbahçe 2-3 Akhisarspor
Antalyaspor 1-4 Sivasspor5 MART PAZARTESİ
Trabzonspor 0-2 BeşiktaşSÜPER LİG'DE 24. HAFTA PUAN DURUMU
SÜPER LİG 25. HAFTA FİKSTÜRÜ9 MART CUMA
Alanyaspor 20:00 Başakşehir 10 MART CUMARTESİ
Sivasspor 13:30 Kasımpaşa
Osmanlıspor 16:00 Bursaspor
Beşiktaş 19:00 Gençlerbirliği 11 MART PAZAR
Kayserispor 13:30 Karabükspor
Göztepe 13:30 Antalyaspor
Galatasaray 19:00 Konyaspor
Akhisarspor 20:00 Trabzonspor 12 MART PAZARTESİ
Malatyaspor 20:00 Fenerbahçe SÜPER LİG TARİHİ /
Süper Lig veya sponsorluk anlaşması gereğince Spor Toto Süper Lig, Türkiye'deki en üst seviye futbol ligi. Bir sezonda 18 takımın mücadele ettiği ligde, her takımın diğerleriyle ikişer maç yaptığı çift devreli lig usulü uygulanmaktadır. En üst sırada yer alan takım şampiyon olurken son üç sıradaki takım 1. Lig'e düşmekte, 1. Lig'deki üç takım ise ertesi sezon mücadele etmek üzere Süper Lig'e yükselmektedir. Ağustos ve mayıs ayları da dahil olmak üzere dokuz ay süren bir organizasyon olan Süper Lig, 34 hafta ve 306 maçtan oluşur. 2015-16 sezonu bitimiyle birlikte lig, UEFA ülkeler sıralamasında 11. sırada yer almakta ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2, UEFA Avrupa Ligi'ne 3 takım yollamaktadır. Türkiye Kupası şampiyonu olup ilk 4'e giremeyen bir takım da UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilir.
İstanbul, Ankara ve İzmir bölgesel liglerinden toplam 16 takımın katılımıyla 1959 yılında Milli Lig adıyla ilk sezonu düzenlenen lig, o sezon iki gruba bölünmüş ve bu grupların birincileri arasında yapılan iki maç sonunda şampiyonunu bulmuştu. 1962-63 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi, 2001-02 sezonu başında Süper Lig adı kullanılmaya başlanırken bu dönemden sonra farklı sponsorların desteği sebebiyle lig adının başına sponsor adı eklenerek kullanıldı. Zaman içinde katılımcı sayısı ve format bakımından çeşitli değişikliklere uğradı.