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Süper Lig'de kümede kalma potasında büyük heyecan!

Sezonun büyük bölümünün tamamlandığı Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışının yanı sıra kümede kalma mücadelesi de büyük çekişmeye sahne oluyor.

Kaynak: AA
Süper Lig'de kümede kalma potasında büyük heyecan!
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18 Şubat 2019 12:39
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun büyük bölümü geride kalırken, özellikle alt sıralarda yer alan takımların mücadelesi nefes kesiyor.

Süper Lig'de 22. hafta itibarıyla oluşan puan durumu, sezonun kalan bölümünde alt sıralarda büyük bir çekişmenin yaşanacağına işaret ediyor.

Bugün oynanacak Antalyaspor-Medipol Başakşehir maçıyla 22. haftası tamamlanacak ligde alt sıralarda yer alan takımlar arasında önemli puan farkı bulunmazken, son 12 haftada futbolseverleri heyecanlı maçlar bekliyor.

Süper Lig'de puan cetvelinin 8. sırasındaki Kasımpaşa ile 16. basamakta ye alan MKE Ankaragücü arasında sadece 5 puanlık fark bulunuyor.

Ligde 8. Kasımpaşa ile bir maç eksiği olan 9. basamaktaki Antalyaspor'un 29'ar puanı bulunurken, 10. Aytemiz Alanyaspor ile 11. İstikbal Mobilya Kayserispor 28'er puana sahip. Bu sezon 25'er puan toplayan Çaykur Rizespor ve Göztepe 12 ve 13. sıralarda yer alırken, 24'er puanda olan Bursaspor, Fenerbahçe ve MKE Ankaragücü ise 14, 15 ve 16. basamakta bulunuyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 21 puanla 17'nci, Akhisarspor ise 18 puanla son sırada yer alıyor.

Çaykur Rizespor'un yükselişi
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in ikinci yarısında sergilediği başarılı performansla üst sıralara yükseldi.

Sezonun ilk yarısını 12 puanla son sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, namağlup yoluna devam ettiği ikinci yarıda 5 maçta 13 puan toplayarak 22. hafta sonunda 12. sıraya yükseldi.

Ligde son 8 maçta mağlubiyeti bulunmayan İstikbal Mobilya Kayserispor, 14. haftada 12 puanla 17. sırada olmasına rağmen son 8 haftada topladığı 16 puanla 22. haftayı 28 puan ve averajla 11. sırada geçti.

Ligin ikinci sırasındaki Galatasaray'ın da 8 maçtır yenilgi yaşamadığı ligde, Atiker Konyaspor'un yanı sıra bugün Antalyaspor'la mücadele edecek Medipol Başakşehir de son 7 müsabakasında mağlup olmadı.

Fenerbahçe alt sıralardan kurtulamadı
Süper Lig'de bu sezon ortaya koyduğu performansla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, alt sıralardan kurtulamadı.

Ligin ilk yarısını 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe, ikinci devrenin ilk 5 haftalık bölümünde de istediği çıkışı gerçekleştiremeyerek 22. hafta sonunda 15. basamakta yer aldı.

Sezonun ilk yarısını 16 puanla bitiren sarı-lacivertli takım, ikinci devrede 8 puan toplayarak averajla küme düşme hattının üzerine çıktı.

Düşüşte olanlar
Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa, Bursaspor, Akhisarspor ve Antalyaspor düşüş yaşıyor.

Sezonun ilk yarısını 29 puanla liderin 6 puan gerisinde averajla dördüncü sırada bitiren Kasımpaşa, ikinci devreye kötü bir başlangıç yaptı. Lacivert-beyazlı takım, ikinci yarıda çıktığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrılarak, averajla 8. sıraya geriledi.

Ligde şampiyonluk yaşayan takımlardan Bursaspor, son 8 maçında galibiyet elde edemedi ve 22. hafta sonunda averajla 14. sırada yer aldı.

Süper Lig'de son sırada yer alan Akhisarspor ise son 7 karşılaşmasında galibiyet göremezken, 6 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise 29 puana sahip.

Puan durumu
Süper Lig'in 22. haftası bir maç dışında tamamlanırken, oluşan puan durumu şöyle:


 		 Takımlar O G B M A Y AV P
1.  MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 21  13  32  11  21  45 
2.  GALATASARAY 22  12  45  24  21  42 
3.  BEŞİKTAŞ 22  11  42  27  15  39 
4.  EVKUR YENİ MALATYASPOR 22  34  25  34 
5.  ATİKER KONYASPOR 22  10  29  23  34 
6.  TRABZONSPOR 22  37  32  33 
7.  DEMİR GRUP SİVASSPOR 22  32  32  31 
8.  KASIMPAŞA 22  11  39  41  -2  29 
9.  ANTALYASPOR 21  22  30  -8  29 
10.  AYTEMİZ ALANYASPOR 22  10  22  26  -4  28 
11.  İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 22  20  28  -8  28 
12.  ÇAYKUR RİZESPOR 22  10  27  30  -3  25 
13.  GÖZTEPE 22  13  24  29  -5  25 
14.  BURSASPOR 22  12  19  23  -4  24 
15.  FENERBAHÇE 22  23  29  -6  24 
16.  MKE ANKARAGÜCÜ 22  12  20  35  -15  24 
17.  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 22  23  29  -6  21 
18.  AKHİSARSPOR 22  12  21  37  -16  18 
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